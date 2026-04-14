Cev Cup maschile, Lunenburg-Piacenza in diretta su Sky e NOW

Mercoledì 15 aprile alle 19 la finale di andata della Cev Cup maschile con Gas Sales Bluenergy Piacenza impegnata in Germania contro lo SVG Lunenburg. Telecronaca su Sky Sport Arena.

La grande pallavolo europea torna protagonista su Sky e in streaming su NOW con la finale di andata della Cev Cup maschile. Mercoledì 15 aprile alle ore 19, riflettori puntati sulla sfida tra SVG Lunenburg e Gas Sales Bluenergy Piacenza, in programma in Germania e trasmessa in diretta su Sky Sport Arena.

Per la formazione guidata da Dante Boninfante, la qualificazione alla finale rappresenta già il miglior risultato continentale mai raggiunto dal club. Ora la squadra biancorossa di Alessandro Bovolenta punta a conquistare un successo prestigioso per arricchire il palmarès della pallavolo italiana.

Dove seguire la Cev Cup su Sky e NOW

La sfida sarà raccontata con la telecronaca di Stefano Locatelli e il commento tecnico di Rachele Sangiuliano. Come di consueto, aggiornamenti, risultati, classifiche, notizie e highlights della competizione saranno disponibili su Sky Sport 24, sul sito SkySport.it, sulla App Sky Sport, su Sky Sport Insider – sezione premium con approfondimenti delle firme Sky – e attraverso i canali social ufficiali di Sky Sport.

Il programma della finale di andata

Mercoledì 15 aprile

Ore 19

SVG Lunenburg – Gas Sales Bluenergy Piacenza

(Finale di andata Cev Cup maschile)

Diretta su Sky Sport Arena

Telecronaca: Stefano Locatelli

Commento tecnico: Rachele Sangiuliano