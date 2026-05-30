Coppa Italia Giovanile Lead Under 15 e 17: la prima tappa il 6 e 7 giugno all’El Cap de L’Aquila. Il programma completo

Sabato 6 qualifiche e finali U17, domenica 7 finali U15 e premiazioni. Ingresso gratuito al pubblico per tutte le fasi di gara. Iscrizioni chiuse il 2 giugno, tardive entro il 3 giugno

L’arrampicata giovanile italiana si dà appuntamento in Abruzzo. Sabato 6 e domenica 7 giugno 2026 la palestra El Cap Indoor Climbing de L’Aquila (Località Villa San Angelo, via della Stazione 8) ospita la prima tappa della Coppa Italia Giovanile Lead 2026 per le categorie Under 15 e Under 17. L’evento è organizzato da FASI ed El Cap Indoor Climbing e l’ingresso è gratuito per il pubblico per tutte le fasi di gara.

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Il programma completo

Sabato 6 giugno — Qualifiche e Finali U17

Ore 08:00 — Apertura riscaldamento U17

Ore 09:00 — Technical Meeting U17

Ore 09:30-11:30 — Qualifiche U17 M e F in contemporanea

in contemporanea Ore 12:00 — Apertura riscaldamento U15

Ore 13:00 — Technical Meeting U15

Ore 13:30-15:30 — Qualifiche U15 M e F in contemporanea

in contemporanea Ore 16:00-16:30 — Apertura/Chiusura Isolamento Finali U17

Ore 17:30 — Presentazione + ricognizione U17

Ore 17:45-18:45 — Finali U17 M e F in contemporanea

Domenica 7 giugno — Finali U15 e Premiazioni

Ore 08:00-08:30 — Apertura/Chiusura Isolamento Finali U15

Ore 09:45 — Presentazione + ricognizione U15

Ore 10:00-11:00 — Finali U15 M e F in contemporanea

in contemporanea A seguire — Premiazioni

Ore 12:30 — Raduno U15 (per gli 8 finalisti M e F)

L’orario è provvisorio e sarà confermato alla chiusura delle iscrizioni in base al numero di partecipanti. In base agli iscritti potrà essere valutato lo svolgimento della finale U15 già nella giornata di sabato.

Iscrizioni e informazioni pratiche

Le iscrizioni si effettuano tramite il Gestionale FASI su tesseramento.federclimb.it. La quota è di € 25 per atleta. Iscrizioni tardive accettate entro le ore 20:00 di mercoledì 3 giugno, con supplemento di € 50. La conferma di partecipazione avverrà automaticamente venerdì 5 giugno: chi non potrà partecipare è tenuto a comunicarlo al Presidente di Giuria via mail entro le 20:00 dello stesso giorno.

Gli Ordini di Partenza saranno pubblicati nella chat WhatsApp “FASI – Gare Nazionali 2026” la sera del venerdì. Le corde sono fornite dall’organizzazione. I pettorali vengono consegnati in Call Zone, dove l’atleta dovrà presentarsi almeno 3 atleti prima della propria partenza.

Per tutti gli aggiornamenti: gruppo WhatsApp ufficiale FASI