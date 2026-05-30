Roland Garros, Cobolli vola agli ottavi: Tien travolto in tre set

Prestazione autoritaria del tennista romano, che supera nettamente lo statunitense Learner Tien e conquista per la prima volta in carriera gli ottavi di finale sulla terra rossa di Parigi.
Flavio Cobolli continua il suo splendido cammino al Roland Garros 2026 e centra uno dei risultati più importanti della sua giovane carriera. Il tennista romano, testa di serie numero 10 del tabellone, ha conquistato l’accesso agli ottavi di finale grazie a una netta vittoria sullo statunitense Learner Tien.
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Cobolli domina il match
Sul campo parigino l’azzurro ha imposto fin dalle prime battute il proprio ritmo, lasciando pochissimo spazio all’avversario. Il punteggio finale di 6-2 6-2 6-3 racconta bene la superiorità mostrata da Cobolli nell’arco dell’incontro, chiuso in appena un’ora e 46 minuti di gioco.
Una prestazione solida sia dal punto di vista tecnico che mentale, con il romano capace di controllare gli scambi e di non concedere mai a Tien la possibilità di rientrare in partita.
Prima volta negli ottavi a Parigi
Con questo successo Cobolli migliora il risultato ottenuto dodici mesi fa, quando il suo percorso al Roland Garros si era fermato al terzo turno.
Per la prima volta in carriera il tennista italiano approda così alla seconda settimana dello Slam francese, confermando la crescita mostrata negli ultimi mesi e il suo ruolo sempre più importante nel panorama internazionale.
Agli ottavi sfida a Cerundolo o Svajda
Nel prossimo turno Cobolli si giocherà un posto nei quarti di finale contro il vincente della sfida tra l’argentino Francisco Cerundolo e lo statunitense Zachary Svajda.
L’azzurro arriva all’appuntamento con grande fiducia e con la possibilità di continuare a sognare un cammino da protagonista sulla terra rossa di Parigi.