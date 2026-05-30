Coppa del Mondo Paralimpica, altre due medaglie azzurre a Bradenton

Splendidi bronzi per Luca Platania Parisi nel fioretto maschile A e Sofia Brunati nella spada femminile B

Un’altra notte italiana di medaglie per la scherma azzurra nella tappa di Coppa del Mondo Paralimpica a Bradenton. In Florida la terza giornata di gare, l’ultima dedicata alle prove individuali, ha regalato due bronzi griffati da Luca Platania Parisi nel fioretto maschile categoria A e da Sofia Brunati nella spada femminile B. Un doppio podio di grande valore, dopo prestazioni di qualità e carattere che hanno ulteriormente arricchito il bottino dell’Italia ora a quota sette medaglie conquistate in tre giorni di competizioni negli Stati Uniti d’America.

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Nella gara dei fiorettisti A prestazione da applausi per Luca Platania Parisi. Vittorioso prima sul francese Panisset (15-6) e poi sul thailandese Sudjai (15-9), il 25enne dell’Accademia Scherma Livorno ha conquistato la certezza del podio battendo in un match vibrante, deciso all’ultima stoccata, il cinese Li (15-14). Lo stop in semifinale per 15-10 contro Fernandez-Anssoux, portacolori della Francia, non intacca l’importanza della prova offerta da Luca Platania Parisi, al terzo podio nel circuito di Coppa del Mondo in questa stagione.

Stop sulla soglia dei “top 8”, invece, per Emanuele Lambertini (10°) e Mattia Galvagno (13°).

Nel venerdì statunitense luccica anche il bronzo di Sofia Brunati tra le spadiste categoria B. L’atleta classe 2000 dell’Accademia Scherma Milano ha sconfitto negli ottavi la cinese Ao (15-9), arrivando a giocarsi una medaglia nel derby azzurro contro Julia Markowska, reduce dallo splendido argento vinto ieri nella sciabola: Sofia si è imposta alla “priorità” dopo un assalto equilibratissimo (punteggio di 11-11), approdando così in semifinale. Lì, in un altro match molto tirato, è stata la giapponese Sakurai a festeggiare per il verdetto di 15-13, lasciando comunque a Brunati la gioia per il secondo podio stagionale sul palcoscenico internazionale dopo quello conquistato a Pisa. Quinta posizione finale per Julia Markowska.

È finita a un passo dal podio anche la gara di Michele Massa che, nel fioretto maschile B, ha battuto il francese Tachdjian (15-11), prima di cedere nei quarti al cinese Feng (15-8) e di chiudere al quinto posto; 12° invece Gianmarco Paolucci. Infine, nella spada femminile A, si è classificata 14^ Sofia Garnero.

Per l’Italia guidata dai CT Alessandro Paroli, Antongiulio Stella e Michele Tarantini la tappa di Coppa del Mondo Paralimpica a Bradenton si concluderà domani, nella giornata dedicata alle prove a squadre miste, con formazioni composte da due uomini e due donne. Azzurri in pedana nel fioretto con Luca Platania Parisi, Michele Massa, Andreea Mogos e Sofia Garnero, e nella spada dove saranno in gara Emanuele Lambertini, Amelio Castro, ancora Sofia Garnero e Julia Markowska.

L’obiettivo è provare a chiudere in bellezza una trasferta americana che fin qui ha regalato due ori (Andreea Mogos nella sciabola B ed Emanuele Lambertini nella spada A), due argenti (Amelio Castro e Julia Markowska, entrambi nella sciabola B rispettivamente maschile e femminile) e tre bronzi (Edoardo Giordan tra gli sciabolatori A prima dei due terzi posti di oggi griffati da Luca Platania Parisi nel fioretto A e Sofia Brunati nella spada B).