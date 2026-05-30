Pugilato, Campionati Italiani Femminili U17-19: le emozioni del Day 1 su Italia Boxe TV. Oggi le semifinali

Proseguono a Chianciano Terme le fasi finali dei Campionati Italiani Femminili U17-19 2026. Dopo i quarti di finale, spazio alle semifinali e alle finali del weekend, con tutta la competizione trasmessa in diretta su Italia Boxe TV.
Le fasi finali dei Campionati Italiani Femminili U17-19 2026 sono entrate nel vivo al Pala Montepaschi di Chianciano Terme, teatro dell’evento organizzato dalla Federazione Pugilistica Italiana in collaborazione con il Boxing Club Siena e il Comitato Regionale FPI Toscana.
Dopo la giornata inaugurale dedicata ai quarti di finale, l’attenzione si sposta ora sulle semifinali e sulle finali che assegneranno i titoli nazionali nelle varie categorie.
RIVIVI LE EMOZIONI DEI QUARTI SU ITALIA BOXE TV
Ring A – Ring B
Weekend decisivo per i titoli italiani
Le migliori pugili delle categorie Under 17 e Under 19 sono impegnate in un fine settimana che rappresenta il momento culminante della stagione agonistica nazionale.
L’evento sta offrendo incontri di alto livello tecnico e grande intensità, con le giovani atlete pronte a contendersi il tricolore nelle rispettive categorie di peso.
Programma delle gare
Sabato 30 maggio
- Semifinali
- Inizio competizioni ore 13:30
- Ring unico
Domenica 31 maggio
- Finali
- Inizio competizioni ore 14:00
- Ring unico
Le emozioni in diretta su Italia Boxe TV
Tutte le fasi della manifestazione sono trasmesse integralmente in diretta su Italia Boxe TV, il canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV, che permette agli appassionati di seguire ogni incontro del torneo.
L’evento è visibile in streaming attraverso il canale ufficiale dedicato alla boxe della piattaforma, che continua a offrire una copertura completa delle principali manifestazioni pugilistiche nazionali.