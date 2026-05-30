MotoGP, Bezzecchi conquista la pole al Mugello: prima fila tutta Aprilia nel GP d’Italia

Marco Bezzecchi firma il nuovo record della pista e scatterà davanti a tutti nel Gran Premio d’Italia. Completano la prima fila Raul Fernandez e Jorge Martin, per un dominio Aprilia nelle qualifiche del Mugello.

Marco Bezzecchi si prende la scena al Mugello e conquista la pole position del Gran Premio d’Italia, settimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2026. Il pilota dell’Aprilia ha fermato il cronometro sull’1’43”921, nuovo record del tracciato toscano, assicurandosi la partenza al palo davanti al pubblico di casa.

Bezzecchi da record, Aprilia domina le qualifiche

La sessione di qualifiche ha premiato il marchio di Noale, capace di monopolizzare l’intera prima fila. Alle spalle di Bezzecchi scatterà Raul Fernandez con la Aprilia del team Trackhouse, mentre Jorge Martin completerà il tris della casa veneta.

Un risultato storico per Aprilia, che conferma l’ottimo stato di forma mostrato fin dalle prove del weekend sul circuito del Mugello.

Marquez apre la seconda fila, Bagnaia sesto

La seconda fila sarà guidata da Marc Marquez, quarto con la Ducati ufficiale. Accanto allo spagnolo partiranno Fermin Aldeguer e Francesco Bagnaia, che non è riuscito a inserirsi nella lotta per la pole e scatterà dalla sesta posizione.

Nella terza fila trovano spazio Fabio Di Giannantonio, il brasiliano Diogo Moreira e Franco Morbidelli, mentre Pedro Acosta, Enea Bastianini e Alex Rins completano le prime quattro file dello schieramento.

La top 12 della griglia di partenza

Prima fila

Marco Bezzecchi (Aprilia)

Raul Fernandez (Aprilia)

Jorge Martin (Aprilia)

Seconda fila

Marc Marquez (Ducati)

Fermin Aldeguer (Ducati)

Francesco Bagnaia (Ducati)

Terza fila

Fabio Di Giannantonio (Ducati)

Diogo Moreira (Honda)

Franco Morbidelli (Ducati)

Quarta fila

Pedro Acosta (KTM)

Enea Bastianini (KTM)

Alex Rins (Yamaha)

Con una prima fila completamente targata Aprilia e diversi piloti italiani nelle posizioni di vertice, il Gran Premio d’Italia promette spettacolo davanti ai tifosi del Mugello.