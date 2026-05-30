World Challenge Cup di Koper, cinque azzurri in finale: ItalGAM a caccia di medaglie nel weekend

Tra i protagonisti c’è Simone Speranza, autore di una prova convincente al volteggio. Grazie a una media di 13.549 ottenuta sui due salti di qualificazione, il ginnasta italiano ha chiuso al secondo posto della classifica preliminare, guadagnandosi un posto nella finale di specialità. Per lui arriva anche la qualificazione agli anelli, dove ha concluso terzo con il punteggio di 13.433.

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Doppio pass per le finali anche per Lorenzo Minh Casali. Il portacolori delle Fiamme Oro ha centrato l’accesso all’ultimo atto del corpo libero con un esercizio valutato 13.000 punti, risultato sufficiente per entrare tra i migliori otto. Successivamente ha ottenuto la qualificazione anche alla trave maschile grazie a un punteggio di 13.200.

Sorride anche Riccardo Villa, che dopo aver affrontato cavallo con maniglie e parallele pari ha trovato la qualificazione alla sbarra. Il suo esercizio da 13.400 punti gli è valso il quarto posto della graduatoria e il pass per la finale.

Il programma entra ora nella fase decisiva. Oggi, sabato 30 maggio, sono in programma le finali di Simone Speranza e Lorenzo Minh Casali, mentre domenica 31 maggio sarà la volta di Riccardo Villa alla sbarra.

Nelle competizioni femminili, disputate senza rappresentanti italiane, i migliori risultati delle qualificazioni sono stati firmati dalla slovena Teja Belak al volteggio, dall’olandese Sanna Veerman alle parallele asimmetriche, dalla rumena Alexia Blanaru alla trave e dalla britannica Alia Neve Leat al corpo libero.