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World Challenge Cup di Koper, cinque azzurri in finale: ItalGAM a caccia di medaglie nel weekend

Redazione
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Ottime indicazioni dalla fase di qualificazione della tappa slovena della World Challenge Cup. Simone Speranza centra due finali, doppio pass anche per Lorenzo Minh Casali e qualificazione alla sbarra per Riccardo Villa.

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