L’Inter vende Bisseck: Marotta ha già trovato il sostituto da 50 milioni

L’Inter continua a lavorare su due tavoli contemporaneamente. Da una parte le entrate, dall’altra le possibili uscite. È il solito equilibrio che Marotta e Ausilio cercano ogni estate: mantenere alta la competitività della squadra senza perdere sostenibilità economica.

E in questo momento uno dei nomi più caldi sul fronte cessioni è quello di Yann Bisseck. Il difensore tedesco è cresciuto tantissimo nell’ultima stagione. Ha trovato spazio, continuità e soprattutto ha attirato l’attenzione di diversi club europei. Tra questi c’è il Bayern Monaco, che da settimane sta osservando con attenzione la situazione del centrale nerazzurro.

L’Inter non considera Bisseck incedibile. Questo non significa che voglia venderlo a tutti i costi, ma davanti a un’offerta importante il discorso potrebbe cambiare rapidamente.

Bisseck via, l’incastro porta a Ruben Dias

Se davvero dovesse partire Bisseck, la dirigenza avrebbe già individuato un profilo molto più esperto per rinforzare il reparto. Come riferisce il Corriere dello Sport, il nome nella mente del club nerazzurro è quello di Ruben Dias.

Parliamo di uno dei difensori più forti e riconosciuti del calcio europeo degli ultimi anni. Leader del Manchester City, punto di riferimento della nazionale portoghese e giocatore che garantirebbe immediatamente personalità, esperienza internazionale e presenza fisica.

Un profilo completamente diverso rispetto a Bisseck. Meno prospettiva e più certezze. Il problema, ovviamente, riguarda i costi. Ruben Dias viene valutato attorno ai 50 milioni di euro. Una cifra molto alta per gli standard attuali dell’Inter, soprattutto considerando l’età del giocatore e l’investimento complessivo che richiederebbe anche sul fronte dell’ingaggio.

Per questo motivo l’eventuale cessione di Bisseck diventerebbe quasi una condizione necessaria. Il Bayern, secondo quanto emerso dalla Germania, avrebbe già avviato contatti concreti e l’Inter sarebbe pronta ad ascoltare offerte nell’ordine dei 40 milioni di euro.

Una cifra che consentirebbe ai nerazzurri di ragionare su un investimento importante per il sostituto.

Marotta pensa già al futuro della difesa

Dietro questi movimenti c’è anche una riflessione più ampia. L’Inter sa che nei prossimi mesi dovrà iniziare a rinnovare parte della retroguardia. Alcuni giocatori hanno superato abbondantemente i trent’anni e il club non vuole arrivare impreparato quando sarà il momento di cambiare davvero.

Ruben Dias rappresenterebbe una soluzione immediata per mantenere altissimo il livello della difesa. Oggi resta soprattutto una suggestione di mercato. Però è una di quelle idee che iniziano a prendere forma proprio quando una cessione importante apre spazio economico e tecnico. E il futuro di Bisseck potrebbe essere il primo tassello di questo effetto domino.