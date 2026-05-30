Europei di ginnastica ritmica, Varfolomeev campionessa d’Europa nell’all-around: Dragas settima e Raffaeli ottava per l’Italia

La tedesca campionessa olimpica e iridata in carica vince a Varna con 120.150 punti. Argento alla bulgara Nikolova, bronzo all’ucraina Onofriichuk. Oggi le finali di specialità con Raffaeli al cerchio, clavette e nastro e Dragas alla palla.

Darja Varfolomeev non lascia spazio alle avversarie. La tedesca, campionessa olimpica di Parigi 2024 e iridata in carica, ha dominato l’all-around individuale agli Europei di ginnastica ritmica in corso a Varna, in Bulgaria, laureandosi campionessa d’Europa con il punteggio complessivo di 120.150. Per l’Italia top ten con Tara Dragas settima e Sofia Raffaeli ottava.

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Varfolomeev inarrestabile: quattro esercizi da applausi

La diciannovenne tedesca ha costruito il trionfo attraverso quattro esercizi di altissimo livello, risultando particolarmente brillante con cerchio e clavette. Alle sue spalle ha chiuso la beniamina di casa Stiliana Nikolova, argento con 118.750 punti. Il bronzo è andato all’ucraina Taisiia Onofriichuk (117.150), capace di una notevole rimonta nella seconda parte di gara.

Top ten per le azzurre: Dragas settima, Raffaeli ottava

L’Italia era rappresentata in finale da Sofia Raffaeli e Tara Dragas, entrambe qualificate tra le prime dieci d’Europa. La migliore delle azzurre è stata Tara Dragas, autrice di una prova solida e regolare nei quattro attrezzi: settimo posto con 113.750 punti.

Ottava posizione invece per Sofia Raffaeli, che in qualificazione aveva condiviso il miglior punteggio proprio con Varfolomeev, salvo poi non riuscire a ripetersi nella finale. Alcune imprecisioni nell’esercizio alla palla hanno limitato le possibilità di lottare per il podio, ma l’azzurra ha comunque concluso la sua gara con 113.150 punti.

Oggi le finali di specialità

Gli Europei di Varna si chiudono oggi con le finali di specialità: Raffaeli scenderà in pedana al cerchio, alle clavette e al nastro, mentre Dragas tornerà in gara nella finale alla palla, entrambe a caccia di una medaglia continentale.