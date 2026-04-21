CEV Cup, Piacenza sogna il primo trofeo europeo: finale di ritorno live su Sky

I biancorossi difendono il 3-0 dell’andata contro Luneburg: bastano due set per scrivere la storia.

Il volley europeo è protagonista su Sky Sport e in streaming su NOW con la finale di ritorno della CEV Cup maschile. Mercoledì 22 aprile alle ore 20, la Gas Sales Bluenergy Piacenza scenderà in campo al PalabancaSport contro i tedeschi dello SVG Luneburg con l’obiettivo di conquistare il primo trofeo continentale della propria storia.

La formazione guidata da Dante Boninfante parte dal prezioso vantaggio maturato nella gara d’andata, chiusa con un netto 3-0 in appena 81 minuti. Un risultato che mette Piacenza in una posizione favorevole: basterà vincere due set per assicurarsi la coppa.

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Una notte per entrare nella storia

La squadra emiliana è chiamata a completare l’opera davanti al proprio pubblico, in una sfida che potrebbe rappresentare una pietra miliare per il club.

Il match sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Arena con la telecronaca di Stefano Locatelli affiancato dal commento tecnico di Andrea Zorzi.

Dove seguire la finale

Oltre alla diretta televisiva, aggiornamenti, highlights e approfondimenti sulla CEV Cup saranno disponibili su Sky Sport 24, sul sito SkySport.it, sull’app Sky Sport e sui canali social ufficiali dell’emittente.

Programmazione TV

Mercoledì 22 aprile

Ore 20

Gas Sales Bluenergy Piacenza – SVG Luneburg

Finale di ritorno CEV Cup maschile

Diretta su Sky Sport Arena

Telecronaca Stefano Locatelli

Commento tecnico Andrea Zorzi