Ciclismo, Tour of the Alps: Pellizzari si prende tappa e maglia

La seconda tappa del Tour of the Alps 2026, giunta al traguardo di Val Martello e valevole per il circuito della Coppa Italia delle Regioni 2026, ha regalato la vittoria di tappa all’italiano Giulio Pellizzari.

Pellizzari domina: tappa e primo posto in classifica generale

Giulio Pellizzari on fire. Il ciclista italiano ha ottenuto la sua seconda vittoria da professionista, prendendosi anche il comando della classifica generale.

Pellizzari, tra i grandi protagonisti della vigilia dell’appuntamento di preparazione al Giro d’Italia, non si è fatto attendere annichilendo tutti allo sprint.

Le fasi iniziali di studio della corsa sono state rotte da una fuga da lontano che ha coinvolto 9 corridori. Il drappello dei fuggitivi comprendeva Oliver Stockwell, Mattia Gaffuri, Luca Verrando, Davide Bais, Dominik Rober, Emanuel Zangerle, Benjamin Eckerstorfer, David Paumann e Valentin Poschacher.

Tuttavia il gruppo, guidato soprattutto dagli uomini della Tudor Pro Cycling Team, è riuscito a riprendere i fuggitivi grazie all’azione della squadra svizzera che si è assunta l’onere di dettare il ritmo. L’azione della Tudor ha ridotto progressivamente il margine, portando i battistrada ad approcciare l’ascesa conclusiva con un solo 1 di vantaggio.

Sulle pendenze decisive della salita finale, sono emersi i veri valori. Dalla fuga Mattia Gaffuri ha tentato un attacco solitario per anticipare il ritorno dei favoriti. Nel gruppo principale, la Ineos Grenadiers ha provato ad accelerare grazie al passo di Thymen Arensman, seguito da Lorenzo Finn. Ma l’attacco decisivo è stato di Giulio Pellizzari, la cui azione ha permesso ai corridori di riprendere Gaffuri. L’attacco però non ha sorpreso gli altri uomini di classifica.

Per questa ragione la tappa è stara decisa solo negli ultimi metri, con il rientro anche di altri corridori che si era staccati, come Egan Bernal e Aleksandr Vlasov.

Alla fine la tappa è stata decisa allo sprint anche se a ranghi ristretti. In questo frangente, Pellizzari ha fatto valere le proprie gambe, miglior rispetto agli avversari, precedendo sulla linea d’arrivo Thymen Arensman e Mattia Gaffuri, che hanno completato il podio.

Tour of the Alps: l’Italia c’è

L’ordine d’arrivo ha evidenziato una solida prestazione da parte di diversi italiani. Oltre alle prime posizioni con Pellizzari e Gaffuri, ottimo anche il sesto posto di Lorenzo Finn, il nono di Alex Tolio e il dodicesimo piazzamento del veterano Domenico Pozzovivo che a 43 anni sogna ancora l’ultimo acuto al Giro d’Italia.

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