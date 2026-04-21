Campionati Regionali Estivi FITAV: 409 atleti in pedana, Veneto regione più partecipata

Nel weekend del 18 e 19 aprile, in concomitanza con il Primo Gran Premio del Settore Giovanile, le specialità di Skeet, Fossa Universale, Elica e Tiro Combinato hanno animato 11 impianti in 10 regioni italiane

Numeri in crescita per i Campionati Regionali Estivi FITAV, che nel fine settimana del 18 e 19 aprile hanno radunato 409 atleti su tutto il territorio nazionale. Le prove di Skeet, Fossa Universale, Elica e Tiro Combinato hanno animato 11 impianti distribuiti in 10 regioni, confermando la vivacità del movimento territoriale nel pieno della stagione primaverile. L’appuntamento si è svolto in concomitanza con il Primo Gran Premio del Settore Giovanile FITAV.

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Veneto in testa, Lombardia e Toscana sul podio delle presenze

La regione più partecipata è stata il Veneto, con 88 atleti scesi in pedana all’ASD Tav Circolo La Fattoria di Venezia, sede della prova regionale di Fossa Universale. Alle sue spalle si è collocata la Lombardia, con 76 partecipanti al Tav Bettolino di Brescia, impegnato anch’esso nella disciplina della Fossa Universale.

Terza posizione per la Toscana, che ha fatto registrare complessivamente 65 agonisti su due impianti diversi: 30 al Tav Follonica di Grosseto per la Fossa Universale e 35 al Tav La Torre di Pisa per la prova di Elica.

I dati completi di partecipazione, suddivisi per regione e sede di gara, sono disponibili sul sito federale.