Iran verso il forfait ai Mondiali? Spunta l’ipotesi che può riaprire la porta all’Italia

Il possibile ritiro della nazionale asiatica apre scenari inattesi: dalla scelta diretta della Fifa al super playoff che potrebbe coinvolgere anche gli azzurri.

Il futuro dell’Iran national football team ai FIFA World Cup 2026 resta incerto e, proprio da questa situazione, potrebbe nascere uno scenario che riaccende le speranze dell’Italy national football team.

Il ministro dello Sport iraniano Ahmad Donyamali ha spiegato che la decisione finale sulla partecipazione al Mondiale dipenderà dal governo e dalle condizioni di sicurezza. La squadra è comunque attesa in ritiro il 21 maggio, ma l’eventuale presenza alla rassegna iridata resta legata agli sviluppi diplomatici con il Paese ospitante.

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“Il nostro compito è preparare la nazionale, ma la decisione spetta al governo”, ha dichiarato il ministro, sottolineando come la partecipazione dipenda dalla possibilità di garantire sicurezza e condizioni adeguate per i giocatori.

La posizione dell’Iran e le tensioni internazionali

Secondo Donyamali, le attuali tensioni con gli Stati Uniti incidono sulla valutazione finale. Il ministro ha criticato il silenzio delle istituzioni internazionali, ribadendo l’importanza della diplomazia sportiva per tutelare la partecipazione del Paese alle competizioni globali.

La decisione definitiva potrebbe essere presa anche dal Consiglio di Sicurezza Nazionale, lasciando aperta la possibilità di un clamoroso forfait.

Ripescaggio Italia: quali scenari

Nel caso in cui l’Iran rinunciasse, la FIFA avrebbe la facoltà di scegliere la squadra sostitutiva secondo il regolamento, che consente una decisione discrezionale.

La posizione dell’Italia nel ranking mondiale, attualmente tra le più alte tra le nazionali escluse, potrebbe rappresentare un elemento favorevole, anche se la soluzione più immediata potrebbe riguardare una selezione asiatica.

L’Iraq national football team ha conquistato la qualificazione vincendo il playoff contro la Bolivia, mentre gli United Arab Emirates national football team potrebbero essere tra le prime opzioni in caso di sostituzione diretta.

L’idea del super playoff

Tra le ipotesi valutate emerge anche quella di uno spareggio intercontinentale straordinario, con un mini torneo tra alcune delle nazionali escluse dalla fase finale.

Secondo quanto riportato da The Athletic, il format potrebbe coinvolgere quattro squadre: due europee con ranking più alto, tra cui l’Italia, e due asiatiche. Il torneo potrebbe disputarsi direttamente negli Stati Uniti, sede della competizione.

Un precedente recente rafforza questa possibilità: l’esclusione del Club León dal Mondiale per Club ha portato a uno spareggio tra Club América e Los Angeles FC per assegnare l’ultimo posto disponibile.

Una soluzione simile potrebbe quindi rimettere in corsa anche l’Italia, riaprendo uno scenario che fino a poche settimane fa sembrava definitivamente chiuso.