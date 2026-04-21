Internazionali d’Italia 2026 su Sky Sport: tutte le partite live, un match al giorno anche su TV8

Dal 6 al 17 maggio copertura completa del torneo di Roma: una sfida del tabellone maschile sarà trasmessa quotidianamente anche in chiaro.

Gli Internazionali BNL d’Italia 2026 saranno trasmessi integralmente su Sky Sport, con una novità importante per il pubblico: una partita al giorno del torneo maschile sarà visibile in diretta anche su TV8.

Il Masters 1000 sulla terra rossa del Foro Italico prenderà il via mercoledì 6 maggio e si concluderà domenica 17 maggio. Per tutta la durata del torneo, la copertura completa delle sfide sarà disponibile sui canali Sky Sport, mentre TV8 proporrà quotidianamente un incontro del tabellone maschile in chiaro, ampliando così la platea degli spettatori.

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Più visibilità per il torneo di Roma

La scelta di trasmettere una partita al giorno anche free to air punta ad aumentare la diffusione di uno degli eventi più prestigiosi del calendario internazionale, rendendolo accessibile a un pubblico ancora più ampio.

La strategia segue gli ottimi risultati registrati recentemente, come gli ascolti delle finali del torneo di Monte Carlo Masters e dell’edizione 2025 di Wimbledon. In particolare, la finale di Monte Carlo vinta da Jannik Sinner ha raggiunto il 25% di share con oltre 3 milioni 230 mila spettatori medi tra Sky e TV8.

Ancora più rilevante il dato legato al successo dello stesso Sinner sull’erba londinese, che ha superato il 40% di share con una media di 5 milioni 670 mila spettatori.

Copertura completa dal primo all’ultimo match

Dalla prima giornata fino alla finale del 17 maggio, gli appassionati potranno seguire ogni incontro su Sky Sport, con approfondimenti, studi dedicati e aggiornamenti costanti durante tutta la manifestazione.

Una programmazione pensata per offrire la massima visibilità a uno dei tornei più attesi della stagione sulla terra battuta.