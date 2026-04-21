Sinner pronto per Madrid: “Stanco ma sereno. Forfait Alcaraz non mi ha condizionato”

Il numero uno del mondo analizza il momento della stagione e guarda al torneo spagnolo come occasione per migliorare l’adattamento alle condizioni di gioco.

Jannik Sinner si prepara al debutto nel Madrid Open con il consueto equilibrio che lo contraddistingue. Il numero uno del ranking mondiale ha parlato alla vigilia del torneo, soffermandosi anche sull’assenza di Carlos Alcaraz, costretto al forfait.

“Mi ha fatto molto piacere incontrarlo ai Laureus. Sarebbe dovuto essere anche qui a Madrid, ma la sua assenza non ha influenzato la mia decisione di partecipare”, ha spiegato Sinner, sottolineando come la scelta di giocare il torneo spagnolo rientri nel percorso di crescita personale e tecnica.

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Madrid banco di prova importante

Il tennista azzurro considera il torneo un passaggio utile per migliorare l’adattamento alle condizioni di gioco, su un campo dove in passato non è mai riuscito ad andare oltre i quarti di finale.

“Madrid è un’opportunità per capire meglio come adattarmi a queste condizioni. Non ho giocato qui lo scorso anno e voglio sfruttare questa occasione per crescere”, ha dichiarato.

Dopo una serie di tornei ravvicinati, Sinner ammette un po’ di stanchezza ma conferma buone sensazioni dal punto di vista fisico: “È stato un periodo intenso, con molte partite. Mi sento abbastanza bene, anche se un po’ di fatica è normale”.

Testa bassa e lavoro continuo

Il numero uno del mondo ribadisce la sua filosofia, basata sul lavoro quotidiano e sulla capacità di restare concentrato senza lasciarsi influenzare troppo dai giudizi esterni.

“Sono bravo a non ascoltare nessuno. Solo io e il mio team sappiamo quanto lavoro c’è dietro. È stato un periodo molto positivo, ma la stagione può cambiare rapidamente. Non mi esalto quando vinco e non mi scoraggio quando perdo”, ha concluso Sinner.

Un approccio che conferma la solidità mentale del campione azzurro, determinato a continuare il suo percorso di crescita mantenendo equilibrio e continuità di rendimento.