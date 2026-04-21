MotoGP, GP di Spagna a Jerez: weekend di motori con WRC e Discover Kimi

Dal 23 al 26 aprile su Sky e NOW il primo appuntamento europeo del Motomondiale, il Rally delle Isole Canarie e il secondo episodio del documentario su Kimi Antonelli.

Sarà un fine settimana ricco di motori quello in programma dal 23 al 26 aprile su Sky Sport e in streaming su NOW. Protagonista il Motomondiale con il Gran Premio di Spagna, primo appuntamento europeo della stagione sul circuito di Jerez de la Frontera, affiancato dal Rally delle Isole Canarie del WRC e dal secondo episodio del documentario dedicato ad Andrea Kimi Antonelli.

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MotoGP: si corre a Jerez

Il Motomondiale approda in Europa per il GP di Spagna, con un programma completo che parte giovedì 23 aprile con la conferenza stampa dei piloti e prosegue con le sessioni di prove libere di Moto3, Moto2 e MotoGP.

Sabato 25 aprile alle 14.55 è in programma la Sprint della MotoGP, mentre domenica 26 aprile sarà il giorno delle gare: Moto3 alle 11, Moto2 alle 12.15 e MotoGP alle 14.

Tutto il weekend sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e NOW con il racconto di Guido Meda e Mauro Sanchini. Gli approfondimenti saranno condotti da Vera Spadini con gli aggiornamenti dalla pista affidati a Sandro Donato Grosso e Giovanni Zamagni. Il commento di Moto2 e Moto3 sarà curato da Rosario Triolo e Mattia Pasini.

WRC: Rally delle Isole Canarie

Spazio anche al World Rally Championship con la 50ª edizione del Rally delle Isole Canarie, quinto appuntamento della stagione. Le speciali saranno trasmesse su Sky Sport Arena e Sky Sport F1.

Giovedì 23 aprile alle 19 si disputa la prima TV Stage. Sabato 25 aprile sono previste la seconda TV Stage alle 10.30 e la terza alle 17. Domenica 26 aprile si corre la quarta TV Stage alle 10, mentre alle 14 è in programma la power stage conclusiva.

Discover Kimi, secondo episodio

Nel weekend torna anche la produzione originale Sky Sport “Discover Kimi – Alle origini del nuovo talento italiano della Formula 1”, documentario dedicato alla crescita di Andrea Kimi Antonelli. Il secondo episodio sarà trasmesso venerdì alle 19 e a mezzanotte su Sky Sport 24, con la prima puntata già disponibile on demand.

Aggiornamenti, approfondimenti e highlights saranno disponibili per tutto il fine settimana su Sky Sport 24, SkySport.it e sui canali social ufficiali di Sky Sport.

Programmazione completa

MotoGP – GP di Spagna (Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, NOW)

Giovedì 23 aprile

14.15 Paddock Pass

16.00 Conferenza stampa piloti MotoGP

18.15 Racebook

Venerdì 24 aprile

8.55 Moto3 prove libere 1

9.45 Moto2 prove libere 1

10.40 MotoGP prove libere 1

11.40 Paddock Live

13.10 Paddock Live

13.15 Moto3 pre qualifiche

14.00 Moto2 pre qualifiche

14.55 MotoGP pre qualifiche

16.15 Paddock Live Show

16.45 Talent Time

Sabato 25 aprile

8.35 Moto3 prove libere 2

9.20 Moto2 prove libere 2

10.05 MotoGP prove libere 2

10.45 MotoGP qualifiche

11.40 Paddock Live

12.30 Paddock Live

12.45 Moto3 qualifiche

13.40 Moto2 qualifiche

14.30 Paddock Live Sprint

14.55 MotoGP Sprint

15.45 Paddock Live Show

16.30 Talent Time

Domenica 26 aprile

9.35 MotoGP Warm Up

10.00 Rider Fan Parade

10.30 Paddock Live

11.00 Moto3 gara

12.00 Paddock Live

12.15 Moto2 gara

13.15 Paddock Live

13.30 Grid

14.00 MotoGP gara

15.00 Zona Rossa

16.00 Race Anatomy MotoGP

WRC – Rally Isole Canarie (Sky Sport Arena, Sky Sport F1, NOW)

Giovedì 23 aprile

19.00 TV Live Stage 1

Sabato 25 aprile

10.30 TV Live Stage 2

17.00 TV Live Stage 3

Domenica 26 aprile

10.00 TV Live Stage 4

14.00 Power Stage