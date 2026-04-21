La scherma orgoglio del Made in Italy: campioni olimpici protagonisti al Salone degli Arazzi

A Roma l’evento dell’Accademia Musumeci Greco celebra la disciplina più medagliata d’Italia tra tradizione, inclusione ed eccellenza sportiva.

La scherma si conferma simbolo di eleganza, tradizione e successo sportivo nel panorama italiano. A Roma, nella prestigiosa cornice del Salone degli Arazzi, si è svolto l’evento “La Scherma: Fiore all’occhiello dell’Italia”, organizzato dall’Accademia d’Armi Musumeci Greco in occasione della Giornata Internazionale del Made in Italy.

Una serata ricca di emozioni che ha celebrato una delle discipline più vincenti nella storia dello sport italiano, capace di coniugare tradizione e innovazione, coinvolgendo campioni olimpici, paralimpici e atleti non vedenti in una dimostrazione di altissimo valore simbolico e sportivo.

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Un’eccellenza sportiva che rappresenta l’Italia

Tra gli ospiti presenti anche il presidente della Federazione Italiana Scherma Luigi Mazzone, che ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa nel valorizzare una disciplina che rappresenta una delle eccellenze italiane a livello internazionale.

La scherma, infatti, è lo sport che ha regalato all’Italia il maggior numero di medaglie olimpiche, diventando nel tempo un simbolo di qualità tecnica e cultura sportiva.

Campioni olimpici e paralimpici in pedana

Protagonisti della serata anche grandi nomi della disciplina come Elisa Di Francisca, campionessa olimpica, e Loredana Trigilia, medagliata paralimpica, che hanno dato vita a esibizioni molto apprezzate dal pubblico presente.

L’evento ha voluto sottolineare il valore inclusivo della scherma, disciplina capace di unire atleti con percorsi diversi, ma accomunati dalla stessa passione e dallo stesso spirito competitivo.

Tradizione, eleganza e inclusione

La manifestazione ha ribadito il ruolo della scherma come patrimonio sportivo e culturale del Paese, confermando il forte legame tra il Made in Italy e una disciplina che continua a distinguersi per risultati e prestigio.

Una celebrazione che ha messo in luce non solo il valore agonistico, ma anche il significato sociale dello sport, capace di promuovere inclusione e partecipazione.