Nasce il Team Spiller: il curling italiano riparte verso le Olimpiadi 2030

Dopo lo scioglimento del Team Retornaz e l’addio dello skip Joel Retornaz, il movimento azzurro si affida al ventenne Stefano Spiller. Con lui il campione olimpico Amos Mosaner, il fratello gemello Cesare e Sebastiano Arman

Il curling italiano volta pagina. Con lo scioglimento del Team Retornaz e il ritiro dello storico skip Joel Retornaz, la Nazionale maschile si presenta ai nastri di partenza del nuovo quadriennio olimpico con una formazione rinnovata: il Team Spiller, chiamato a raccogliere un’eredità pesante e a guidare l’Italia verso le Olimpiadi invernali 2030 sulle Alpi francesi.

La nuova squadra unisce la freschezza di giovani in rapida ascesa alla solidità di atleti già forgiati ai massimi livelli internazionali, con un profilo tecnico e anagrafico più equilibrato rispetto alla precedente formazione.

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Stefano Spiller, il nuovo skip azzurro

Il timone della Nazionale passa a Stefano Spiller, ventenne lombardo che ha bruciato le tappe in modo sorprendente. Dopo aver conquistato un oro e un argento ai Mondiali juniores, il giovane skip si è fatto notare anche sul palcoscenico assoluto: ai recenti Mondiali ha condotto l’Italia fino ai playoff, cedendo di misura soltanto al Canada. Una crescita che ha convinto la federazione ad affidargli la guida del gruppo nel percorso più importante.

Il fratello Cesare e la classe di Mosaner

Nel ruolo di lead ci sarà Cesare Spiller, fratello gemello di Stefano, con cui ha condiviso le tappe più significative del percorso giovanile. La coppia chiude così anche la collaborazione con i fratelli Stefano e Andrea Gilli, insieme ai quali aveva ottenuto risultati di rilievo nelle categorie under.

Il terzo elemento di spicco è Amos Mosaner, che ricoprirà il ruolo di third. Il trentino è uno dei curler più titolati del panorama mondiale: nel suo palmares spiccano l’oro nel doppio misto alle Olimpiadi di Pechino 2022 e il bronzo alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, entrambi conquistati in coppia con Stefania Constantini. La sua presenza garantisce al Team Spiller un punto di riferimento tecnico di assoluto livello.

Arman completa il quartetto

Il quadro si chiude con Sebastiano Arman nel ruolo di second, già in evidenza nell’ultima rassegna iridata. Rispetto al Team Retornaz, che annoverava anche Alberto Pimpini e Mattia Giovanella, il nuovo assetto si presenta più compatto e bilanciato sotto ogni aspetto.

La formazione del Team Spiller

Skip : Stefano Spiller

: Stefano Spiller Third : Amos Mosaner

: Amos Mosaner Second : Sebastiano Arman

: Sebastiano Arman Lead: Cesare Spiller

Obiettivo Olimpiadi 2030

Il Team Spiller nasce con un mandato preciso: dare continuità ai successi accumulati dal curling italiano negli ultimi anni, stabilmente tra le prime Nazionali al mondo, e costruire un percorso credibile verso le Olimpiadi 2030. Le fondamenta sembrano solide, il talento non manca e l’esperienza di Mosaner rappresenta una garanzia. Il cammino è appena cominciato.