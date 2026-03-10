Sportface TVLive
Volley, CEV Champions League femminile: su Sky le gare di andata dei quarti di finale

Volley Champions League Femminile Numia Vero Volley Milano vs Olympiacos Piraeus
Monster block of Benedetta Maria SARTORI (VeroVolley Milano) during CEV Champions League Women 2026 match between Numia VeroVolley Milano and Olympiacos Piraeus at Opiquad Arena, Monza, Italy on February 25, 2026 during Numia Vero Volley Milano vs Olympiacos Piraeus, CEV Champions League Women volleyball match in Monza, Italy, February 25 2026

Il grande volley europeo torna su Sky e in streaming su NOW con l’andata dei quarti di finale della CEV Champions League femminile. In campo tre squadre italiane: Numia Milano, Conegliano e Savino Del Bene Scandicci.

Il grande volley europeo torna protagonista su Sky e in streaming su NOW con la fase ad eliminazione diretta della CEV Champions League femminile. Tra martedì 10 e mercoledì 11 marzo si disputano le gare di andata dei quarti di finale, con tre squadre italiane impegnate nel cammino verso la Final Four di Istanbul.

Le partite saranno trasmesse sui canali Sky Sport con telecronaca e commento tecnico dedicati.

Martedì 10 marzo: Milano sfida VakifBank

Si parte oggi martedì 10 marzo alle ore 20 con la sfida tra Numia Milano e VakifBank Istanbul.

La squadra guidata da Paola Egonu scenderà in campo all’Allianz Cloud per affrontare una delle formazioni più titolate del panorama europeo.

La gara sarà trasmessa su Sky Sport Max con telecronaca di Stefano Locatelli e commento tecnico di Rachele Sangiuliano.

Volley Lega Serie A1 Femminile Playoff Scudetto Eurotek Laica Uyba vs Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano

Happiness of players of Conegliano during Playoff of Volley Italian Championship Serie A Women 2025/26 match between Uyba Busto Arsizio and Prosecco Doc Imoco Conegliano at E-work Arena, Busto Arsizio, Italy on March 4, 2026 during Playoff Scudetto – Eurotek Laica Uyba vs Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano, Volleyball Italian Serie A1 Women match in Busto Arsizio, Italy, March 04 2026

Mercoledì 11 marzo: Conegliano e Scandicci in campo

Il programma proseguirà mercoledì 11 marzo con altre due partite che vedranno protagoniste squadre italiane.

Alle 18, su Sky Sport Max, A. Carraro Conegliano sarà impegnata in trasferta ad Ankara contro lo Zeren Ankara.

La telecronaca sarà affidata a Roberto Prini, con commento tecnico di Francesca Piccinini.

Alle 19, invece, toccherà alla Savino Del Bene Scandicci, che al Pala BigMat di Firenze affronterà il Fenerbahce, una delle squadre favorite per la vittoria finale del torneo.

Il match sarà trasmesso su Sky Sport 254 con telecronaca di Rudy Palermo e commento di Rachele Sangiuliano.

Scandicci arriva ai quarti dopo aver eliminato Novara nel turno precedente.

Tutti gli aggiornamenti su Sky Sport

Il cammino verso la Final Four di Istanbul potrà essere seguito con risultati, classifiche e highlights su Sky Sport 24, sul sito SkySport.it, sull’App Sky Sport e sui canali social ufficiali di Sky Sport.

Il programma completo delle gare

Martedì 10 marzo

  • Ore 20 – Numia Milano vs VakifBank Istanbul
    Telecronaca: Stefano Locatelli
    Commento: Rachele Sangiuliano
    Diretta su Sky Sport Max

Mercoledì 11 marzo

  • Ore 18 – Zeren Ankara vs A. Carraro Conegliano
    Telecronaca: Roberto Prini
    Commento: Francesca Piccinini
    Diretta su Sky Sport Max

  • Ore 19 – Savino Del Bene Scandicci vs Fenerbahce
    Telecronaca: Rudy Palermo
    Commento: Rachele Sangiuliano
    Diretta su Sky Sport 254

