Volley, CEV Champions League femminile: su Sky le gare di andata dei quarti di finale

Il grande volley europeo torna su Sky e in streaming su NOW con l’andata dei quarti di finale della CEV Champions League femminile. In campo tre squadre italiane: Numia Milano, Conegliano e Savino Del Bene Scandicci.
Il grande volley europeo torna protagonista su Sky e in streaming su NOW con la fase ad eliminazione diretta della CEV Champions League femminile. Tra martedì 10 e mercoledì 11 marzo si disputano le gare di andata dei quarti di finale, con tre squadre italiane impegnate nel cammino verso la Final Four di Istanbul.
Le partite saranno trasmesse sui canali Sky Sport con telecronaca e commento tecnico dedicati.
Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it
Martedì 10 marzo: Milano sfida VakifBank
Si parte oggi martedì 10 marzo alle ore 20 con la sfida tra Numia Milano e VakifBank Istanbul.
La squadra guidata da Paola Egonu scenderà in campo all’Allianz Cloud per affrontare una delle formazioni più titolate del panorama europeo.
La gara sarà trasmessa su Sky Sport Max con telecronaca di Stefano Locatelli e commento tecnico di Rachele Sangiuliano.
Mercoledì 11 marzo: Conegliano e Scandicci in campo
Il programma proseguirà mercoledì 11 marzo con altre due partite che vedranno protagoniste squadre italiane.
Alle 18, su Sky Sport Max, A. Carraro Conegliano sarà impegnata in trasferta ad Ankara contro lo Zeren Ankara.
La telecronaca sarà affidata a Roberto Prini, con commento tecnico di Francesca Piccinini.
Alle 19, invece, toccherà alla Savino Del Bene Scandicci, che al Pala BigMat di Firenze affronterà il Fenerbahce, una delle squadre favorite per la vittoria finale del torneo.
Il match sarà trasmesso su Sky Sport 254 con telecronaca di Rudy Palermo e commento di Rachele Sangiuliano.
Scandicci arriva ai quarti dopo aver eliminato Novara nel turno precedente.
Tutti gli aggiornamenti su Sky Sport
Il cammino verso la Final Four di Istanbul potrà essere seguito con risultati, classifiche e highlights su Sky Sport 24, sul sito SkySport.it, sull’App Sky Sport e sui canali social ufficiali di Sky Sport.
Il programma completo delle gare
Martedì 10 marzo
-
Ore 20 – Numia Milano vs VakifBank Istanbul
Telecronaca: Stefano Locatelli
Commento: Rachele Sangiuliano
Diretta su Sky Sport Max
Mercoledì 11 marzo
-
Ore 18 – Zeren Ankara vs A. Carraro Conegliano
Telecronaca: Roberto Prini
Commento: Francesca Piccinini
Diretta su Sky Sport Max
-
Ore 19 – Savino Del Bene Scandicci vs Fenerbahce
Telecronaca: Rudy Palermo
Commento: Rachele Sangiuliano
Diretta su Sky Sport 254