Sci di fondo, Coppa del mondo in Norvegia: Pellegrino guida gli azzurri tra Drammen e Holmenkollen

La Coppa del mondo di sci di fondo si sposta in Norvegia con la sprint in classico di Drammen e la 50 km di Holmenkollen. Dieci azzurri convocati dal responsabile tecnico Markus Cramer.
La Coppa del mondo di sci di fondo lascia Lahti e si trasferisce in Norvegia, dove le città di Drammen e Oslo ospiteranno due appuntamenti tradizionali del calendario.
Il programma prevede giovedì 12 marzo la sprint in tecnica classica a Drammen, mentre sabato 14 marzo sarà la volta della storica 50 chilometri in tecnica libera di Holmenkollen, con gare sia al maschile che al femminile.
Dieci azzurri convocati
Saranno dieci gli atleti italiani in gara secondo le convocazioni del responsabile tecnico Markus Cramer.
A guidare la squadra sarà Federico Pellegrino, affiancato da:
-
Martino Carollo
-
Elia Barp
-
Davide Graz
-
Simone Daprà
-
Simone Mocellini
-
Caterina Ganz
-
Federica Cassol
-
Iris De Martin Pinter
-
Nicole Monsorno
I precedenti italiani a Drammen
La sprint di Drammen è presente nel calendario di Coppa del mondo dal marzo 2003.
In questa gara l’Italia ha ottenuto finora una sola presenza sul podio, il terzo posto di Maicol Rastelli nel 2014.
La tradizione italiana a Holmenkollen
Per trovare un podio azzurro nella 50 chilometri di Holmenkollen bisogna tornare al secondo posto di Pietro Piller Cottrer nel 2010.
Nella storia della gara l’Italia ha ottenuto:
-
1 vittoria – Pietro Piller Cottrer (1997)
-
4 secondi posti – Pietro Piller Cottrer (2010), Giorgio Di Centa (2006), Fulvio Valbusa (2004), Silvano Barco (1988)
-
3 terzi posti – Pietro Piller Cottrer (2002) e Maurilio De Zolt (1988)
I risultati azzurri nelle gare femminili
Prima dell’introduzione della 50 chilometri femminile, la distanza di riferimento era la 30 km, nella quale l’Italia ha ottenuto diversi risultati importanti.
In particolare:
-
2 vittorie di Stefania Belmondo (1997 e 2002)
-
2 secondi posti – Stefania Belmondo (1999) e Sabina Valbusa (2004)
-
1 terzo posto – Gabriella Paruzzi (2002)
Ultima tappa negli Stati Uniti
Dopo la tappa norvegese, la stagione di Coppa del mondo si concluderà negli Stati Uniti, a Lake Placid, dove dal 20 al 22 marzo sono in programma:
-
una gara individuale in tecnica classica
-
una sprint in tecnica libera
-
una mass start di 20 chilometri in skating