Tiro a volo, Olivieri vince la prima prova del Campionato Italiano di Elica

Al Tav Bologna di Casalecchio di Reno 173 tiratori hanno inaugurato la stagione tricolore della specialità amatoriale del bersaglio bianco-arancio. Successi per Aldo Olivieri nell’Assoluta, Emanuela Barillà tra le Ladies e Alessio Monaco tra gli Junior.

È iniziata ufficialmente la corsa ai Titoli Tricolori di Elica 2026. Nel fine settimana appena trascorso, sabato 7 marzo, il Tav Bologna di Casalecchio di Reno (BO) ha ospitato la prima prova del Campionato Italiano della specialità amatoriale del bersaglio bianco-arancio, richiamando sulle pedane 173 tiratori.

La gara ha offerto un livello tecnico elevato e grande equilibrio soprattutto nella classifica Assoluta, dove per stabilire il podio è stato necessario uno spareggio tra quattro atleti.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Classifica Assoluta

A conquistare la vittoria è stato Aldo Olivieri di Bologna, padrone di casa, che ha chiuso con 15/15 +6, risultato che gli è valso la medaglia d’oro.

Il podio è stato completato da:

Vincenzo De Mattia (Capena – RM) – 15/15 +5

Giuseppe Catalano (Calderara di Reno – BO) – 15/15 +1

Ladies

Nel comparto femminile la vittoria è andata a Emanuela Barillà di Rodì Milici (ME) con 12/15.

Alle sue spalle:

Gloria Lombardi (Spilamberto – MO) – 11/15 +1

Franca Rota (Mozzo – BG) – 11/15 +0

Junior

Tra gli Junior il successo è stato conquistato da Alessio Monaco di Pozzuoli (NA) con 11/15.

Seconda posizione per:

Riccardo Rinaldi (Villafranca di Verona – VR) – 10/15

Terza Categoria

Nella Terza Categoria si è imposto Giuseppe Palmisano di Fasano (BR) con 15/15 +0.

Completano il podio:

Antonino Scappatura (Reggio Calabria) – 14/15

Giovanni Zerillo (Foggia) – 12/15

Qualifiche Senior

Tra i Senior primo posto per Vincenzo De Mattia (Capena – RM) con 15/15.

Seguono:

Davide Rodella (Cento – FE) – 14/15 +1

Mauro Biondi (Faenza – RA) – 14/15 +0

Veterani

Nel comparto Veterani si è imposto Giuseppe Catalano (Reggio Calabria) con 15/15.

Sul podio anche:

Valerio Benedetti (Fiumicino – RM) – 14/15 +1

Claudio Sangiorgi (Faenza – RA) – 14/15 +0

Master

Tra i Master la vittoria è andata a Antonio De Marchi (Monteforte d’Alpone – VR) con 14/15 +2.

Completano la classifica:

Mario Sabbi (Monte San Pietro – BO) – 14/15 +1

Giancarlo Serra – 14/15 +0

Gara a squadre

Nella gara a squadre il successo è andato al Tav Bologna, primo con 83/90, grazie alla squadra composta da:

Giuseppe Catalano

Aldo Olivieri

Francesco Baldi Pergami Belluzzi

Giancarlo Serra

Massimo Bertolini

Claudio Torbani

Secondo posto per Tav Conselice (RA) con 72/90, con Mauro Biondi, Claudio Sangiorgi, Remo Cicognani, Roberto Samorì, Franco Morini e Franco Tassinari.

Terza posizione per Tav Le Cacine (FI) con 70/90, rappresentato da Lorenzo Tosi, Francesco Pagliani, Leonardo Montanari, Gianluigi Turchi, Antonio Pellegrino e Alberto Paravia.

Prossima tappa del campionato

Archiviato il primo appuntamento emiliano, il Campionato Italiano di Elica 2026 proseguirà con la seconda prova in programma il 25 aprile al Tav Falco di Caserta.