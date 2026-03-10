Tennis, Indian Wells: avanti Alcaraz e Djokovic, oggi in campo Sinner

Le ultime dal Masters 1000 di Indian Wells, prima grande prova della stagione 2026. Sul cemento californiano, i protagonisti del circuito maschile hanno regalato spettacolo nella serata di ieri fino a tarda notte.

Alcaraz e Djokovic lasciano qualcosa

In campo anche il numero 1 del mondo, Carlos Alcaraz, che ha rischiato grosso. Lo spagnolo è andato in difficoltà con Arthur Rinderknech. Il francese si è aggiudicato il primo set al tie-break per 8-6, ma lo spagnolo ha reagito con autorità vincendo 6-7(8) 6-3 6-2.

Agli ottavi lo attende Casper Ruud, che ha recuperato contro il monegasco Valentin Vacherot (3-6 6-3 6-4). Una sfida che richiama alla memoria la finale degli US Open 2022.

Non delude nemmeno Cameron Norrie, che supera l’australiano Alex de Minaur con un netto 6-4 6-4.

L’inglese si sarebeb aspettato di trovare agli ottavi Alexander Bublik, ma il kazako è stato eliminato a sorpresa dal qualificato australiano Rinky Hijikata, autore di una rimonta bellissima: 6-7(3) 7-6(3) 6-3.

In campo anche Novak Djokovic, in una partita non brillante. Il serbo passa contro l’americano Aleksandar Kovacevic per 6-4 1-6 6-4, confermando la sua capacità di resilienza. Il britannico Jack Draper liquida invece l’argentino Francisco Cerundolo con un 6-1 7-5.

Sorprese anche nel tabellone americano: Taylor Fritz cade contro Alex Michelsen (6-4 7-6(6)), mostrando ancora le difficoltà del 2026, mentre Michelsen affronterà il russo Daniil Medvedev, che ha superato senza problemi Sebastian Baez 6-4 6-0.

Agli ottavi Sinner sfiderà Fonseca

Oggi, martedì 10 marzo, scattano gli ottavi di finale. Dopo la sconfitta nel doppio, torna in campo il nostro Jannik Sinner, numero 2 del seeding, che sfiderà il brasiliano Joao Fonseca. La partita in porgramma allo Stadium 1 sarà il quarto incontro dalle 19.00 italiane. Per questo si prevede che non inizierà prima delle 2.00 di mercoledì 11 marzo. Debutto assoluto tra i due tennisti sul circuito maggiore.

Il match sarà trasmesso in diretta da Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena, mentre lo streaming sarà disponibile su Sky Go, NOW e Tennis TV.

