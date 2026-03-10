Nba, Gilgeous-Alexander eguaglia Chamberlain: 126 partite di fila con almeno 20 punti

Shai Gilgeous-Alexander entra nella storia dell’Nba: con i 35 punti segnati contro Denver arriva a 126 gare consecutive con almeno 20 punti, raggiungendo il record stabilito da Wilt Chamberlain tra il 1961 e il 1963.

Una tripla nel finale del terzo quarto ha sancito un momento destinato a restare nella storia dell’Nba. Shai Gilgeous-Alexander ha segnato 35 punti nella vittoria degli Oklahoma City Thunder contro i Denver Nuggets, portando a 126 la sua striscia di partite consecutive con almeno 20 punti a referto.

Un traguardo che gli permette di eguagliare il record stabilito da Wilt Chamberlain tra il 1961 e il 1963.

Una serata da record per Gilgeous-Alexander

L’MVP del 2025 ha sfiorato la tripla doppia con 9 rimbalzi e 15 assist, risultando decisivo anche nel finale di gara grazie al tiro da tre della vittoria a 2.7 secondi dalla sirena.

Gilgeous-Alexander non scende sotto i 20 punti dal 30 ottobre 2024, quando ne realizzò 18 contro San Antonio. Ora potrà provare a superare il record nella prossima partita, in programma nella notte tra giovedì e venerdì contro i Boston Celtics.

Al termine della gara il giocatore ha commentato così la prestazione contro Denver:

“Ho sfidato degli avversari davvero forti, giocare contro di loro tira fuori il meglio di te”.

Ai Nuggets non è bastata la tripla doppia di Nikola Jokic, che ha chiuso con 32 punti, 14 rimbalzi e 13 assist. Per Denver si tratta della seconda sconfitta consecutiva, dopo quella contro i New York Knicks.

Clippers ok contro New York

I Knicks, a loro volta, sono usciti sconfitti a Los Angeles contro i Clippers, che si sono imposti 126-118.

Protagonisti Kawhi Leonard, autore di 29 punti, 7 rimbalzi e 8 assist, e Bennedict Mathurin con 28 punti.

Per New York non sono bastati i 35 punti e 12 rimbalzi di Karl-Anthony Towns, né i 28 punti e 8 assist di Jalen Brunson.

Jazz, Nets e Cavaliers vincenti

Successo anche per gli Utah Jazz, che hanno battuto i Golden State Warriors per 119-116. Determinante Kyle Filipowski, autore di 19 punti, 15 rimbalzi, 5 assist, 2 palle rubate e 1 stoppata, contro una squadra priva di Steph Curry.

Vincono anche i Brooklyn Nets, che superano i Memphis Grizzlies per 126-115, mentre i Cleveland Cavaliers hanno la meglio sui Philadelphia 76ers con il punteggio di 115-101.

Harden entra nella storia Nba

Nella sfida tra Cavaliers e Sixers, James Harden ha segnato 21 punti, diventando il nono giocatore nella storia della Nba a superare quota 29.000 punti in carriera.

All’ottavo posto della classifica all-time c’è proprio Wilt Chamberlain, con 31.419 punti.

Per Philadelphia, costretta a fare a meno anche di Joel Embiid, Paul George (squalificato) e VJ Edgecombe, arriva comunque una buona notizia dall’infermeria: gli esami a cui si è sottoposto Tyrese Maxey hanno escluso la frattura al mignolo del piede destro.