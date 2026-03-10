Paralimpiadi Milano-Cortina 2026, l’Italia batte la Germania 2-1 nel para ice hockey

Gli azzurri conquistano il primo successo nel torneo superando i tedeschi alla Milano Santagiulia Ice Hockey Arena. Decidono le reti di Larch e Landeros dopo il vantaggio iniziale di Bussmann.

Arriva la prima vittoria dell’Italia nel torneo di para ice hockey alle Paralimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Gli azzurri hanno superato la Germania per 2-1, chiudendo il Girone A al terzo posto proprio davanti ai tedeschi.

Alla Milano Santagiulia Ice Hockey Arena, davanti a 4.439 spettatori, la squadra guidata da Mirko Bianchi ha reagito allo svantaggio iniziale ribaltando il risultato grazie alle reti di Larch e Landeros.

Italia-Germania 2-1: il tabellino

Italia-Germania 2-1

(1-1, 1-0, 0-0)

Italia: Kasslatter (Stillitano); Enderle-Macrì; Rosa-Larch-Depaoli; Landeros-Antiochi; Kalegaris-Kafmann-Andreoni; Remotti Marnini-Radice-Torella.

Allenatore: Mirko Bianchi.

Germania: Kunst (Muhelhans); Raedler-Stumpe; Disveld-Rennhack-Hering; Kuhli Lauenstein-Brelage; Reimann-Malchin-Schrader; Pilz-Bussmann-Wedde.

Allenatore: Peter Willmann.

Arbitri: Vanek (Blazek-Wiest)

Marcatori:

2’40” Bussmann (Kuhli Lauenstein, Stumpe)

11’55” Larch (Rosa, Landeros) PP1

18’31” Landeros (Kalegaris, Macrì)

Note:

Penalità Italia 4’ – Germania 8’

Tiri in porta Italia 24 – Germania 12

Spettatori 4.439

La cronaca della partita

L’Italia parte con Kasslatter tra i pali e con il cambio tra Macrì e Landeros nelle prime due linee difensive. Gli azzurri fanno subito la partita ma a passare è la Germania: al 2’40” Bussmann sfrutta un errore in uscita e porta avanti i tedeschi.

La risposta italiana non tarda ad arrivare. Dopo alcune occasioni di Larch e Depaoli, con quest’ultimo che colpisce il palo esterno, gli azzurri trovano il pareggio in power play: all’11’55” Larch ribadisce in rete il rebound sul tiro del capitano Rosa.

Nel secondo periodo arriva il sorpasso. Al 18’31” Landeros si inserisce centralmente e batte Kunst con un rasoterra che vale il 2-1. Poco dopo la Germania sfiora il pareggio ma Kasslatter salva il risultato con un intervento decisivo sul tiro di Disveld.

Nel terzo tempo l’Italia controlla la gara e crea diverse occasioni per il 3-1, tra cui un altro palo colpito da Larch durante una superiorità numerica. I tedeschi provano il tutto per tutto togliendo il portiere nel finale, ma senza riuscire a impensierire Kasslatter.

Le parole di Mirko Bianchi e Andrea Macrì

Nonostante la vittoria, l’allenatore azzurro Mirko Bianchi ha espresso alcune riserve sulla prestazione:

“Bene per la vittoria, meno per la prestazione. Secondo me è stata la peggiore delle tre partite giocate. C’è molto nervosismo, probabilmente la pressione di giocare in casa si fa sentire. Questo successo può aiutarci a liberarci e a esprimere meglio il nostro potenziale”.

Sulla stessa linea anche il difensore Andrea Macrì:

“È una vittoria meritata ma non quella che sappiamo di poter ottenere. In alcuni momenti abbiamo giocato con paura di sbagliare. L’atmosfera con così tanti tifosi è fantastica ma comporta anche pressione. Speriamo che questo 2-1 serva per sbloccare definitivamente la nostra Paralimpiade”.

Il prossimo impegno degli azzurri

Giovedì l’Italia tornerà sul ghiaccio per la semifinale del tabellone dei piazzamenti dal quinto all’ottavo posto.

Gli azzurri, terzi nel Girone A con 3 punti, affronteranno la squadra sconfitta tra Slovacchia e Giappone, che chiuderanno il Girone B nella partita in programma martedì alle 20.35.

L’orario della sfida di giovedì deve ancora essere definito dal Comitato Paralimpico Internazionale: le possibili finestre sono 14.35 oppure 19.05.