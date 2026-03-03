CEV Champions League, Itas Trento sfida il PGE Projekt Varsavia nei playoff

Doppio confronto decisivo per l’accesso ai quarti: andata il 4 marzo in Polonia, ritorno l’11 marzo alla BTS Arena. Tutto in diretta su Sky e NOW.

Proseguono i playoff maschili della CEV Champions League di volley su Sky e in streaming su NOW. L’Itas Trento è attesa dal doppio confronto contro i polacchi del PGE Projekt Varsavia, con l’obiettivo di conquistare per la quattordicesima volta l’accesso al tabellone dei quarti di finale.

Andata in Polonia il 4 marzo

La gara di andata si giocherà mercoledì 4 marzo alle ore 20.30, con diretta su Sky Sport Max. Telecronaca affidata a Stefano Locatelli e Andrea Zorzi.

Ritorno a Trento l’11 marzo

Il ritorno è in programma mercoledì 11 marzo alle ore 20.30 alla BTS Arena di Trento, sempre in diretta su Sky Sport Max. La telecronaca sarà di Stefano Locatelli.

Oltre alle dirette televisive, aggiornamenti, classifiche, notizie e highlights saranno disponibili su SkySport.it, sulla App Sky Sport e sui canali social ufficiali di Sky Sport.

