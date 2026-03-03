Formula 1, si parte dall’Australia: il GP di Melbourne live su Sky e NOW. Nel weekend anche IndyCar

Dal 5 all’8 marzo il via alla stagione 2026 di Formula 1 con il Gran Premio d’Australia in diretta esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K. In pista anche F2, F3 e l’NTT IndyCar Series in Arizona.

La nuova stagione di Formula 1 accende i motori e lo fa dall’Albert Park di Melbourne. Da giovedì 5 a domenica 8 marzo il Gran Premio d’Australia apre ufficialmente il mondiale 2026, con diretta esclusiva su Sky e in streaming su NOW.

Nel fine settimana australiano spazio anche a F2 e F3, mentre sabato sera appuntamento con l’NTT IndyCar Series in Arizona.

F1, si riparte da Melbourne

La stagione prende il via giovedì 5 marzo alle 13 con la conferenza stampa piloti, dopo il Paddock Live Pit Walk delle 12.45. I riflettori sono puntati sui protagonisti pronti a detronizzare Lando Norris, campione in carica.

Nella notte tra giovedì e venerdì si entra nel vivo con le prime sessioni in pista: Prove Libere 1 alle 2.30 e Prove Libere 2 alle 6. Sabato mattina la caccia alla pole scatta alle 6, mentre domenica il semaforo verde della gara è previsto alle 5.

Il racconto Sky Sport

Telecronaca affidata a Carlo Vanzini, con Marc Gené e Roberto Chinchero al commento. Analisi tecniche con Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria. Mara Sangiorgio e Davide Camicioli si alterneranno tra studio e circuito. Approfondimento post gara con Race Anatomy condotto da Fabio Tavelli. Aggiornamenti continui anche su Sky Sport 24 e sui canali social ufficiali.

Speciale “Camara Con Vista”

Martedì 3 marzo alle 20.45 su Sky Sport F1 appuntamento con lo speciale dedicato a Rafael Camara, pilota della Ferrari Driver Academy e campione di F3, al debutto in F2 con Invicta Racing.

IL PROGRAMMA COMPLETO DEL GP D’AUSTRALIA

Diretta esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e NOW.

MARTEDÌ 3 MARZO

20.45: Camara Con Vista (Sky Sport F1)

GIOVEDÌ 5 MARZO

12.45: Paddock Live Pit Walk

13.00: Conferenza stampa piloti

NOTTE GIOVEDÌ 5 – VENERDÌ 6 MARZO

22.45: F3 – Prove Libere

23.55: F2 – Prove Libere

2.15: Paddock Live

2.30: F1 – Prove Libere 1

3.30: Paddock Live

3.55: F3 – Qualifiche

4.50: F2 – Qualifiche

5.45: Paddock Live

6.00: F1 – Prove Libere 2

7.00: Paddock Live

7.30: Paddock Live Show

8.00: Conferenza stampa Team Principal

NOTTE VENERDÌ 6 – SABATO 7 MARZO

1.10: F3 – Sprint Race

2.15: Paddock Live

2.30: F1 – Prove Libere 3

3.30: Paddock Live

4.10: F2 – Sprint Race

5.15: Warm Up

5.30: Paddock Live

6.00: F1 – Qualifiche

7.15: Paddock Live

7.45: Paddock Live Show

9.15: F1 – Qualifiche (replica)

12.00: F1 – Qualifiche (replica)

14.00: F1 – Qualifiche (replica)

NOTTE SABATO 7 – DOMENICA 8 MARZO

22.45: F3 – Feature Race

1.20: F2 – Feature Race

3.30: Paddock Live

5.00: F1 – Gara

7.00: Paddock Live

7.30: Debriefing

8.00: Notebook

8.15: Race Anatomy

9.45: F1 – Gara (replica)

12.00: F1 – Gara (replica)

14.00: F1 – Gara (replica)

NTT INDYCAR SERIES

Nel weekend spazio anche alla IndyCar.

SABATO 7 MARZO