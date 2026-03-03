Formula 1, si parte dall’Australia: il GP di Melbourne live su Sky e NOW. Nel weekend anche IndyCar

Dal 5 all’8 marzo il via alla stagione 2026 di Formula 1 con il Gran Premio d’Australia in diretta esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K. In pista anche F2, F3 e l’NTT IndyCar Series in Arizona.
La nuova stagione di Formula 1 accende i motori e lo fa dall’Albert Park di Melbourne. Da giovedì 5 a domenica 8 marzo il Gran Premio d’Australia apre ufficialmente il mondiale 2026, con diretta esclusiva su Sky e in streaming su NOW.
Nel fine settimana australiano spazio anche a F2 e F3, mentre sabato sera appuntamento con l’NTT IndyCar Series in Arizona.
F1, si riparte da Melbourne
La stagione prende il via giovedì 5 marzo alle 13 con la conferenza stampa piloti, dopo il Paddock Live Pit Walk delle 12.45. I riflettori sono puntati sui protagonisti pronti a detronizzare Lando Norris, campione in carica.
Nella notte tra giovedì e venerdì si entra nel vivo con le prime sessioni in pista: Prove Libere 1 alle 2.30 e Prove Libere 2 alle 6. Sabato mattina la caccia alla pole scatta alle 6, mentre domenica il semaforo verde della gara è previsto alle 5.
Il racconto Sky Sport
Telecronaca affidata a Carlo Vanzini, con Marc Gené e Roberto Chinchero al commento. Analisi tecniche con Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria. Mara Sangiorgio e Davide Camicioli si alterneranno tra studio e circuito. Approfondimento post gara con Race Anatomy condotto da Fabio Tavelli. Aggiornamenti continui anche su Sky Sport 24 e sui canali social ufficiali.
Speciale “Camara Con Vista”
Martedì 3 marzo alle 20.45 su Sky Sport F1 appuntamento con lo speciale dedicato a Rafael Camara, pilota della Ferrari Driver Academy e campione di F3, al debutto in F2 con Invicta Racing.
IL PROGRAMMA COMPLETO DEL GP D’AUSTRALIA
Diretta esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e NOW.
MARTEDÌ 3 MARZO
-
20.45: Camara Con Vista (Sky Sport F1)
GIOVEDÌ 5 MARZO
-
12.45: Paddock Live Pit Walk
-
13.00: Conferenza stampa piloti
NOTTE GIOVEDÌ 5 – VENERDÌ 6 MARZO
-
22.45: F3 – Prove Libere
-
23.55: F2 – Prove Libere
-
2.15: Paddock Live
-
2.30: F1 – Prove Libere 1
-
3.30: Paddock Live
-
3.55: F3 – Qualifiche
-
4.50: F2 – Qualifiche
-
5.45: Paddock Live
-
6.00: F1 – Prove Libere 2
-
7.00: Paddock Live
-
7.30: Paddock Live Show
-
8.00: Conferenza stampa Team Principal
NOTTE VENERDÌ 6 – SABATO 7 MARZO
-
1.10: F3 – Sprint Race
-
2.15: Paddock Live
-
2.30: F1 – Prove Libere 3
-
3.30: Paddock Live
-
4.10: F2 – Sprint Race
-
5.15: Warm Up
-
5.30: Paddock Live
-
6.00: F1 – Qualifiche
-
7.15: Paddock Live
-
7.45: Paddock Live Show
-
9.15: F1 – Qualifiche (replica)
-
12.00: F1 – Qualifiche (replica)
-
14.00: F1 – Qualifiche (replica)
NOTTE SABATO 7 – DOMENICA 8 MARZO
-
22.45: F3 – Feature Race
-
1.20: F2 – Feature Race
-
3.30: Paddock Live
-
5.00: F1 – Gara
-
7.00: Paddock Live
-
7.30: Debriefing
-
8.00: Notebook
-
8.15: Race Anatomy
-
9.45: F1 – Gara (replica)
-
12.00: F1 – Gara (replica)
-
14.00: F1 – Gara (replica)
NTT INDYCAR SERIES
Nel weekend spazio anche alla IndyCar.
SABATO 7 MARZO
-
21.15: Good Ranchers 250 – live su Sky Sport Max e NOW