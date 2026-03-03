Coppa Italia Boulder 2026, gran finale a Prato il 21 e 22 marzo alla Crazy Center: diretta su Climbing TV

La terza e ultima tappa del circuito si disputa sabato 21 e domenica 22 marzo alla Crazy Center di Prato. La gara sarà trasmessa in diretta gratuita su Climbing TV, il canale di arrampicata di Sportface TV.

La Coppa Italia Boulder 2026 si avvicina al suo atto conclusivo. Sabato 21 e domenica 22 marzo, la Crazy Center di Prato ospiterà la terza e ultima tappa del circuito nazionale, che assegnerà i verdetti finali della specialità boulder per questa stagione.

Il programma e le iscrizioni

Il programma completo della manifestazione è scaricabile direttamente dal sito della Federazione Italiana Arrampicata Sportiva. Le società interessate possono consultare l’elenco degli iscritti sulla pagina ufficiale di FederClimb all’indirizzo dedicato al calendario gare, mentre per le iscrizioni è disponibile anche un gruppo WhatsApp riservato agli eventi nazionali 2026. L’elenco degli aventi diritto alla partecipazione è pubblicato sul sito federale nella sezione boulder.

Tutti i riferimenti utili sono disponibili sulla pagina ufficiale della manifestazione: https://www.federclimb.it/news/13-boulder/3300-3-coppa-italia-boulder-2026-prato.html

Dove seguire la gara in diretta

Gli appassionati potranno seguire le gare senza costi: la diretta sarà trasmessa gratuitamente su Climbing TV, il canale dedicato all’arrampicata disponibile sulla piattaforma Sportface TV all’indirizzo https://tv.sportface.it. Il canale è raggiungibile direttamente anche al link https://tv.sportface.it/collections/09a30132-8afc-43df-9d0e-8270adba785f