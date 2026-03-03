Indian Wells 2026 al via: Sinner torna nel “Sunshine Double”, tutto live su Sky e NOW

Dal 4 al 15 marzo il BNP Paribas Open apre la stagione dei Masters 1000. Dirette su Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena e Sky Sport Uno, con copertura integrale anche su NOW.
Il grande tennis torna protagonista su Sky e in streaming su NOW con l’edizione 2026 del BNP Paribas Open di Indian Wells, in scena sui campi dell’Indian Wells Tennis Garden, nella Coachella Valley californiana.
Il torneo inaugura il tradizionale “Sunshine Double”, che comprende anche Miami, e apre ufficialmente la lunga stagione degli ATP Masters 1000, tutti trasmessi in diretta su Sky Sport fino al Masters di Parigi di novembre.
I protagonisti
Nel tabellone maschile attesi tutti i migliori del ranking ATP, guidati dal numero uno del mondo Carlos Alcaraz. Riflettori puntati sul ritorno di Jannik Sinner, assente nella scorsa edizione. In campo anche Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Matteo Berrettini, Luciano Darderi, Matteo Arnaldi e Mattia Bellucci.
Nel torneo femminile presenti le principali stelle del circuito WTA: Jasmine Paolini, Aryna Sabalenka, Iga Swiatek ed Elena Rybakina.
La squadra Sky
Telecronisti: Elena Pero, Luca Boschetto, Pietro Nicolodi, Alessandro Sugoni, Dario Massara, Paolo Aghemo, Federico Ferrero, Riccardo Bisti e Lorenzo Cazzaniga. Inviata a Indian Wells Dalila Setti.
Commento tecnico affidato a Paolo Bertolucci, Barbara Rossi, Stefano Pescosolido, Nicolò Cotto e Fabio Colangelo.
Aggiornamenti quotidiani su Sky Sport 24 con highlights nelle edizioni delle 12 e delle 13. Studio prepartita alle 15 e alle 19.45 su Sky Sport Tennis.
Disponibile anche Sky Sport Plus (canale 203) con accesso interattivo ai campi e classifiche aggiornate. Per gli abbonati NOW attivo il servizio Extra Match con canali aggiuntivi live.
Approfondimenti su Skysport.it, social ufficiali e newsletter “Circoletto Rosso” curata da Angelo Carotenuto.
PROGRAMMA COMPLETO INDIAN WELLS 2026
MERCOLEDÌ 4 MARZO
-
Sky Sport Tennis – diretta dalle 20
-
Sky Sport Arena – diretta dalle 20
GIOVEDÌ 5 MARZO
-
Sky Sport Tennis – diretta dalle 20
-
Sky Sport Arena – diretta dalle 20
VENERDÌ 6 MARZO
-
Sky Sport Tennis – diretta dalle 20
-
Sky Sport Arena – diretta dalle 20
SABATO 7 MARZO
-
Sky Sport Tennis – diretta dalle 20
-
Sky Sport Arena – diretta dalle 20
DOMENICA 8 MARZO
-
Sky Sport Tennis – diretta dalle 19
-
Sky Sport Arena – diretta dalle 19
LUNEDÌ 9 MARZO
-
Sky Sport Tennis – diretta dalle 19
-
Sky Sport Arena – diretta dalle 19
MARTEDÌ 10 MARZO
-
Sky Sport Tennis – diretta dalle 19
-
Sky Sport Arena – diretta dalle 19
MERCOLEDÌ 11 MARZO
-
Sky Sport Tennis – diretta dalle 19
-
Sky Sport Arena – diretta dalle 19
GIOVEDÌ 12 MARZO
Sky Sport Tennis
-
dalle 19: 1° quarto maschile
-
dalle 21: 2° quarto femminile
-
dalle 23: 3° quarto femminile
-
dall’1: 3° quarto maschile
Sky Sport Arena
-
dalle 19: 1° quarto femminile
-
dalle 21: 2° quarto maschile
-
dall’1: 4° quarto femminile
-
dalle 3: 4° quarto maschile
Sky Sport Uno
-
dall’1: 4° quarto femminile
-
dalle 3: 4° quarto maschile (fino alle 4.15)
VENERDÌ 13 MARZO
Sky Sport Tennis
-
dalle 19: 1ª semifinale doppio maschile
-
dalle 21: 2ª semifinale doppio maschile
-
dalle 24: 1ª semifinale singolare femminile
-
dalle 2: 2ª semifinale singolare femminile
Sky Sport Uno
-
dalle 24: 1ª semifinale singolare femminile
-
dalle 2: 2ª semifinale singolare femminile (fino alle 3.15)
SABATO 14 MARZO
Sky Sport Tennis
-
dalle 18.45: Studio Tennis
-
dalle 19: finale doppio femminile
-
dalle 21: Studio Tennis
-
dalle 21.30: 1ª semifinale maschile
-
dalle 23.30: 2ª semifinale maschile
-
dalle 2: finale doppio maschile
Sky Sport Uno
-
dalle 23.30: 2ª semifinale maschile singolare
-
dalle 2: finale doppio maschile
DOMENICA 15 MARZO
Sky Sport Tennis
-
dalle 18.45: Studio Tennis
-
dalle 19: finale femminile singolare
-
dalle 22: finale maschile singolare
Sky Sport Uno
-
dalle 22: finale maschile singolare