World Baseball Classic 2026 su Sky e NOW: tutte le partite dell’Italia live

Dal 7 marzo il grande baseball internazionale nella Casa dello Sport: gli azzurri sfidano Brasile, Gran Bretagna, Stati Uniti e Messico. Diretta anche di semifinali e finale.

La primavera del baseball mondiale passa da Sky e NOW con il World Baseball Classic 2026, il torneo che riunisce le 20 migliori nazionali del pianeta. L’edizione di quest’anno si disputa tra Miami, Houston, Tokyo e San Juan (Porto Rico) e vedrà protagonista anche l’Italia, reduce dallo storico accesso ai quarti di finale nel 2023.

Sky trasmetterà in diretta tutte le partite della Nazionale Italiana, oltre alle semifinali e alla finale.

Italia, girone di alto livello

Gli azzurri, guidati dal manager Francisco Cervelli, sono inseriti in un gruppo impegnativo con Brasile, Gran Bretagna, Stati Uniti e Messico.

Si parte sabato 7 marzo con la sfida al Brasile, poi Gran Bretagna domenica 8 marzo. Nella notte tra martedì 10 e mercoledì 11 marzo il confronto con i padroni di casa degli Stati Uniti, prima di chiudere la fase a gironi contro il Messico nella notte tra mercoledì 11 e giovedì 12 marzo.

Telecronaca affidata a Danilo Freri, Nicolò Gatti, Michele Gallerani, Pietro Nicolodi e Roberto Gotta. Approfondimenti, reportage e interviste su Sky Sport 24 per tutta la durata del torneo. Contenuti digitali disponibili anche su SkySport.it e sui canali social ufficiali.

IL PROGRAMMA COMPLETO DELL’ITALIA

SABATO 7 MARZO

Ore 19

Italia-Brasile

Telecronaca Danilo Freri e Roberto Gotta

Sky Sport Mix

DOMENICA 8 MARZO

Ore 18

Gran Bretagna-Italia

Telecronaca Nicolò Gatti e Roberto Gotta

Sky Sport Max

NOTTE MARTEDÌ 10 – MERCOLEDÌ 11 MARZO

Ore 2

Italia-Stati Uniti

Telecronaca Pietro Nicolodi e Michele Gallerani

Sky Sport Max

NOTTE MERCOLEDÌ 11 – GIOVEDÌ 12 MARZO

Ore 24

Italia-Messico

Telecronaca Danilo Freri e Michele Gallerani

Sky Sport Max