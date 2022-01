Volley, Superlega 2021/2022: Civitanova vince in tre set a Piacenza

by Deborah Sartori

Esultanza Cucine Lube Civitanova, Superlega 2021/2022 volley - Foto Legavolley

La Cucine Lube Civitanova vince 3-0 (25-17, 30-28, 25-21) sul campo della Gas Sales Bluenergy Piacenza nel recupero della seconda giornata di ritorno del campionato di Superlega 2021/2022 di volley maschile. Gli uomini di Bernardi non iniziano nel migliore dei modi, ma la grande occasione la sprecano nel secondo parziale commettendo tanti errori nella fase decisiva. La Lube invece è più lucida e si prende il set ai vantaggi, per poi comandare anche la terza frazione respingendo i tentativi di rimonta dei padroni di casa. I cucinieri di Blengini conquistano così altri tre punti, mentre Piacenza rimane a bocca asciutta. Di seguito la cronaca della partita.

LA PARTITA – Civitanova mette subito pressione e con l’ace di Zaytsev trova un break (2-4), incrementando poi il vantaggio (3-7) e costringendo Bernardi a chiamare time-out. Piacenza prova a ricucire (4-7) ma non riesce a tornare sotto (5-9), contro una Lube che gioca in modo fluido (8-14). Civitanova non sperpera il vantaggio acquisito (13-20) e chiude rapidamente la prima frazione (17-25).

Nel secondo set Piacenza prova a cambiare marcia (7-5) e sale di colpi in tutti i fondamentali (13-9). Civitanova però non molla e recupera punto su punto (19-18), fino a pareggiare i conti con l’ace di Yant sul 20-20. Zaytsev sbaglia in attacco e costringe Blengini a chiamare time-out (23-21), ma anche i biancorossi commettono errori (24-24). Piacenza spreca e Civitanova ne approfitta per chiudere, sfruttando il secondo set ball (28-30).

La lotta punto a punto riprende nel terzo set (4-5). I cucinieri provano a scappar via (8-10), ma gli uomini di Bernardi rimangono in scia e agganciano la Lube (15-15). Piacenza risponde punto a punto (18-19), ma nel finale Civitanova mette in campo qualcosa in più e trova l’allungo decisivo (20-23) che la lancia verso la conquista del set (21-25) che vale la vittoria da tre punti.