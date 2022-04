Volley, quarti Playoff Superlega 2022: Piacenza epica, batte Trento in rimonta e va a gara-3

by Deborah Sartori

L'esultanza della Gas Sales Piacenza, Superlega 2021/2022 - Foto: Legavolley

La Gas Sales Bluenergy Piacenza batte 3-2 (21-25, 29-31, 25-19, 25-20, 24-22) l’Itas Trentino in gara-2 dei quarti di finale dei Playoff Scudetto di Superlega 2021/2022 di volley maschile. Grande battaglia al Pala Banca di Piacenza, con i padroni di casa che si trovano sotto di due set ma riescono a pareggiare i conti e rinviare tutto al tie-break. Nel quinto set la formazione di Lorenzetti inizia meglio, ma gli uomini di Bernardi non si arrendono e al termine di una serie infinita di vantaggi la spuntano, rinviando tutto a gara-3. Di seguito, la cronaca della partita

RIVIVI IL LIVE DELLA PARTITA

COME VEDERE GARA-3 IN TV: DATA E ORARIO

PLAYOFF: IL TABELLONE DELLE SEMIFINALI

IL REGOLAMENTO: COME FUNZIONANO I PLAYOFF

TUTTI I RISULTATI DEI PLAYOFF SCUDETTO

LA PARTITA

Trento inizia bene (3-4) e prova subito a scappar via (6-9). I padroni di casa però reagiscono e con l’ace di Lagumdzija pareggiano i conti (10-10), salvo poi incassare un nuovo break avversario (12-15). Ancora una volta Piacenza trova la forza di tornare sotto (16-17), l’Itas incrementa (16-19) ma i biancorossi tornano sotto (19-20). Nel momento decisivo però sono gli uomini di Lorenzetti a trovare lo spunto migliore (20-24) per prendersi il set (21-25). Il secondo set, dopo una prima fase equilibrio (3-3), vede i padroni di casa trovare un break (7-5) e allungare con l’ace di Russell (12-9). Trento fatica a trovare spazi (15-10) e il set sembra saldamente nelle mani di Piacenza (18-13), ma qualcosa si incrina (20-17) e l’Itas pareggia i conti sul 20-20 grazie all’ace di Michieletto. La lotta prosegue punto a punto (24-24), ma ai vantaggi Trento riesce ad avere la meglio con due attacchi vincenti di capitan Kaziyski (29-31).

Nel terzo set Trento fa subito la voce grossa (1-4) ma Piacenza riesce a reagire (3-5) e aggancia gli ospiti sul 9-9, per poi passare in vantaggio (12-10). Gli uomini di Lorenzetti non riescono più a passare (16-12) e Piacenza scappa via (20-15) e riapre la partita (25-19). Nel quarto set Trento trova subito un break (3-5) ma i biancorossi rispondono subito (9-9), dando il via ad una bella lotta punto a punto (14-14). L’ace di Stern regala un nuovo break a Piacenza (17-15), che riesce poi a mantenere il vantaggio (20-18) ed incrementare nel finale (22-18) fino al 25-20 che rinvia tutto al tie-break. Qui l’avvio di Trento è devastante (1-4), Piacenza prova a rispondere (3-5) ma l’ace di Kaziyski sembra indirizzare il match (4-8). I padroni di casa però non mollano (7-8) e pareggiano i conti sul 9-9, completando anche il sorpasso (10-9). La lotta prosegue punto a punto (14-14), con le due squadre che lottano su ogni pallone (18-18). I vantaggi proseguono (20-20) e alla fine la spunta Piacenza con l’attacco di Recine e il muro vincente su Kaziyski (24-22).