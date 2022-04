Volley, Trento-Piacenza in tv: data, orario e diretta streaming gara-3 quarti Playoff Superlega 2022

by Deborah Sartori

Riccardo Sbertoli (Trento), Superlega 2021/2022 - Foto Legavolley

Inizia il conto alla rovescia per Itas Trentino-Gas Sales Bluenergy Piacenza, gara-3 dei quarti di finale dei Playoff Scudetto di Superlega 2021/2022 di volley maschile. Gli uomini di Bernardi, grazie alla strepitosa vittoria in rimonta di gara-2, sono ancora in corsa per un posto in semifinale. Gli uomini di Lorenzetti però, dopo aver sprecato in trasferta, vogliono chiudere i giochi in casa. Chi si aggiudicherà la vittoria e passerà il turno? L’appuntamento è per le ore 18.30 di domenica 10 aprile alla BLM Group Arena di Trento. Di seguito le informazioni per vedere la partita in diretta tv e streaming.

TV E STREAMING – La partita sarà visibile per gli abbonati sulla piattaforma Volleyballworld.tv, ma anche in diretta tv in chiaro su Rai Sport e in streaming su Rai Play.