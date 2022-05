Volley, albo d’oro Champions League maschile: tutte le squadre vincitrici

by Deborah Sartori

L'attacco di Osmany Juantorena (Civitanova), Superlega 2021/2022 volley - Foto Antonio Fraioli

Tutto pronto per la finale della Cev Champions League maschile 2022: scopriamo l’albo d’oro della massima competizione continentale per club. L’atto conclusivo dell’edizione 2021/2022 della massima competizione continentale per club vedrà sfidarsi gli italiani dell’Itas Trentino e i polacchi del Grupa Azoty Zaksa Kedzierzyn Kozle, in un vero e proprio remake della finalissima del 2021. Proprio i polacchi hanno conquistato l’ultimo e trofeo e proveranno a difenderlo. Lo Zenit Kazan è il club più titolato da quando la competizione ha preso il nome di Champions League con 6 trionfi, mentre il record assoluto di successi considerando anche l’era della Champions Cup appartiene ai russi del CSKA Mosca (13 vittorie tra il 1959 e il 1991). Di seguito l’albo d’oro completo con tutti i vincitori.

COME E QUANDO VEDERE LA FINALE TRENTO-ZAKSA

TUTTI I RISULTATI DELL’EDIZIONE 2021/2022

ALBO D’ORO CHAMPIONS LEAGUE MASCHILE:

1959/60 CSKA Mosca (Urss)

1960/61 Rapid Bucarest (Romania)

1961/62 CSKA Mosca (Urss)

1962/63 Rapid Bucarest (Romania)

1963/64 Est VC Lipsia (Germania dell’Est)

1964/65 Rapid Bucarest (Romania)

1965/66 Dinamo Bucarest (Romania)

1966/67 Dinamo Bucarest (Romania)

1967/68 VC Spartak Brno (Cecoslovacchia)

1968/69 CSKA Sofia (Bulgaria)

1969/70 Burevestnik Alma-Ata (Urss)

1970/71 Burevestnik Alma-Ata (Urss)

1971/72 Zbrojovka Brno (Cecoslovacchia)

1972/73 CSKA Mosca (Urss)

1973/74 CSKA Mosca (Urss)

1974/75 CSKA Mosca (Urss)

1975/76 Dukla Liberec (Cecoslovacchia)

1976/77 CSKA Mosca (Urss)

1977/78 Plomien Milowice (Polonia)

1978/79 VKP Bratislava (Cecoslovacchia)

1979/80 Pallavolo Torino (Italia)

1980/1981 Dinamo Bucarest (Romania)

1981/1982 CSKA Mosca (Urss)

1982/1983 CSKA Mosca (Urss)

1983/84 Pallavolo Parma (Italia)

1984/85 Pallavolo Parma (Italia)

1985/86 CSKA Mosca (Urss)

1986/87 CSKA Mosca (Urss)

1987/88 CSKA Mosca (Urss)

1988/89 CSKA Mosca (Urss)

1989/90 Pallavolo Modena (Italia)

1990/91 CSKA Mosca (Urss)

1991/92 Ravenna Volley (Italia)

1992/93 Ravenna Volley (Italia)

1993/94 Ravenna Volley (Italia)

1994/95 Sisley Treviso (Italia)

1995/96 Pallavolo Modena (Italia)

1996/97 Pallavolo Modena (Italia)

1997/98 Pallavolo Modena (Italia)

1998/99 Sisley Treviso (Italia)

1999/00 Sisley Treviso (Italia)

2000/01 Paris Volley (Francia)

2001/02 Lube Macerata (Italia)

2002/03 Lokomotiv Belogor’e (Russia)

2003/04 Lokomotiv Belogor’e (Russia)

2004/05 Tour Volley-Ball (Francia)

2005/06 Sisley Treviso (Italia)

2006/07 Vfb Friedrichshafen (Germania)

2007/08 Zenit Kazan (Russia)

2008/09 Trentino Volley (Italia)

2009/10 Trentino Volley (Italia)

2010/11 Trentino Volley (Italia)

2011/12 Zenit Kazan (Russia)

2012/13 Lokomotiv Novosibirsk (Russia)

2013/14 VK Belogorie (Russia)

2014/15 Zenit Kazan (Russia)

2015/16 Zenit Kazan (Russia)

2016/17 Zenit Kazan (Russia)

2017/18 Zenit Kazan (Russia)

2018/19 Cucine Lube Civitanova (Italia)

2019/20 non assegnata causa Covid

2020/21 Grupa Azoty Zaksa Kedzierzyn-Kozle (Polonia)