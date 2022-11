Decima vittoria in altrettanti match di campionato per la Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano, che nell’anticipo dell’undicesima giornata della regular season della Serie A1 femminile 2022/2023 ha battuto il Bisonte Firenze con il punteggio di 3-1 (25-18, 20-25, 25-18, 28-26). Dopo un calo di tensione nel secondo set, le Pantere faticano a chiudere il quarto parziale ma alla fine proseguono con il loro percorso netto. Isabelle Haak e Kelsey Robinson con 17 punti a testa guidano le venete alla vittoria, mentre a Firenze non bastano i 21 punti di Sylvia Nwakalor.

Il primo set vede grande equilibrio in campo, ma Conegliano prende il largo con un parziale da 6-0 che vale il 17-11. Il trio Gray-Haak-Lubian gestisce il vantaggio, così l’Imoco riesce a chiudere sul 25-18 senza particolari patemi. Firenze però non molla e nel secondo set sfrutta anche qualche disattenzione di troppo delle padrone di casa per prendersi il break di vantaggio (7-11). Nwakalor si scalda in attacco insieme a Knollema, così Conegliano non riesce a tornare sotto e le toscane alla seconda set ball chiudono sul 20-25 riportando la contesa in parità.

Il terzo set si apre con la reazione rabbiosa di Conegliano, subito avanti 5-0 con una Robinson che entra prepotentemente in partita insieme a Squarcini. Le Pantere arrivano a doppiare Firenze sul 14-7 e poi gestiscono il finale di set andando a chiudere 25-18 per tornare in vantaggio. Diverso l’andamento del quarto set, perchè Firenze continua a lottare su ogni pallone e parte forte sul 4-0. Le toscane subiscono la rimonta della capolista, ma la lotta punto a punto si fa serrata: Conegliano arriva a match ball sul 24-22, ma solo alla quinta occasione arriva il 28-26 che pone fine alla partita.