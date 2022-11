La diretta testuale live di Prosecco Doc Imoco Conegliano-Il Bisonte Firenze, partita valevole per l’undicesima giornata della regular season di Serie A1 Femminile 2022/2023 di volley. Le ragazze di Daniele Santarelli continuano il loro fittissimo calendario e tornano in campo per un nuovo turno infrasettimanale, in vista degli impegni in Champions League e al Mondiale per club. Le Pantere, prime in classifica con un solo punto lasciato fin qui, vanno a caccia di un altro successo. Le toscane di coach Massimo Bellano, ottave a quota undici punti, però proveranno a fare saltare i pronostici. Si preannuncia battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di mercoledì 23 novembre al Pala Verde di Villorba di Treviso. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della sfida Conegliano-Firenze di Serie A1 Femminile 2022/2023 aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione.

CONEGLIANO – FIRENZE 3-1 (25-18, 20-25, 25-18, 28-26)

FINISCE QUI! Alla quinta palla match Conegliano chiude sul 28-26 e batte Firenze 3-1!

QUARTO SET – Se ne va anche la terza palla match, 25-25

QUARTO SET – Due match ball annullate da Firenze! Si va ai vantaggi sul 24-24!

QUARTO SET – Lubian a segno, Conegliano reagisce e si porta sul 23-21! Finale di quarto set davvero emozionante

QUARTO SET – Controbreak Firenze! 20-21, il Bisonte prova a forzare il tiebreak!

QUARTO SET – Conegliano prova a chiudere in quattro set per prendersi i tre punti: 18-16

QUARTO SET – Si gioca punto a punto adesso, 15-14 Imoco

QUARTO SET – Recupera Conegliano con Haak e Robinson, momento forse decisivo del match: 10-9

QUARTO SET – Nwakalor sale a quota 17 punti, ma anche Herbots si fa sentire: 3-7

QUARTO SET – Firenze non ci sta, Bisonte che si porta sul 4-0 in avvio di quarto set

TERZO SET CONEGLIANO – Le padrone di casa chiudono sul 25-18, sugli scudi Robinson già a 12 punti

TERZO SET – Imoco in controllo ora, 23-18

TERZO SET – Davvero scatenata adesso Robinson, 18-11

TERZO SET – Prende il largo Conegliano, che in questo set trova un buon supporto da Robinson e Squarcini: 14-7

TERZO SET – Punteggio di 9-4 in favore dell’Imoco, chiamata ora a gestire il vantaggio acquisito nei primi punti del set

TERZO SET – Reazione rabbiosa di Conegliano, che si porta subito sul 5-0 in avvio di terzo set sotto la spinta di Robinson

SECONDO SET FIRENZE! – Alla seconda set ball le toscane chiudono! 20-25, partita di nuovo in parità al Pala Verde

SECONDO SET – Herbots a segno, 19-23

SECONDO SET – Conegliano ci prova con Gray e Haak, ma Firenze adesso concede pochissimo: 15-20

SECONDO SET – Nwakalor arriva in doppia cifra, 12-17 in favore del Bisonte che prova a rimettere in equilibrio la sfida

SECONDO SET – Nwakalor a segno, Firenze si porta sul 9-14

SECONDO SET – Piccolo calo di tensione per Conegliano, qualche errore di troppo porta Firenze sul 7-11

SECONDO SET – Knollema dà manforte a Nwakalor, Bisonte avanti 6-7

SECONDO SET – Conegliano avanti 4-3 in avvio di secondo set, vedremo se Firenze riuscirà a rimanere in partita

PRIMO SET CONEGLIANO! – Fin qui tutto secondo copione, Imoco che chiude sul 25-18 con cinque punti a testa per Gray, Lubian e Haak

PRIMO SET – Sale di colpi anche Gray, Conegliano gestisce e “vede” il primo set: 23-17

PRIMO SET – Ecco il parziale di Conegliano, sei punti consecutivi che valgono il 17-11

PRIMO SET – Reagisce Firenze con Nwakalor, 7-8

PRIMO SET – Subito break Imoco, 5-2

20.30 – Inizia la partita!

20.25 – Buonasera ai lettori di Sportface, tra pochissimi minuti al Pala Verde in campo Conegliano e Firenze che si sfidano nell’undicesima giornata della regular season di Serie A1!