Volley femminile, Serie A1 2021/2022: Conegliano non si ferma, Novara lotta ma cede 3-0

by Michele Muzzarelli

Paola Egonu (Conegliano), Serie A1 Femminile 2021/2022 volley - Foto Rubin/LVF

Non si ferma più l’Imoco Volley Conegliano, che nel big match della terza giornata di Serie A1 femminile ha battuto la Igor Gorgonzola Novara con il punteggio di 3-0 (25-22, 30-28, 25-23). Tre parziali tirati ma alla fine sempre favorevoli a Egonu e compagne, che sopperiscono anche alle assenze di Fahr e Sylla e agganciano Busto Arsizio in testa alla classifica. Come quasi sempre accade è proprio Egonu la top scorer della partita, dato che l’azzurra chiude con 23 punti. In doppia cifra però anche Vuchkova, De Kruijf e Courtney. Tra le fila di Novara invece la migliore è Daalderop, che ne mette a referto 12. Impressionante soprattutto il dato relativo alle vittoria consecutive di Conegliano, che arriva a quota 68.

La cronaca – L’avvio di partita vede grande equilibrio, ma ben presto Conegliano inizia a godere dei punti di Paola Egonu che sale di colpi e porta le padroni di casa in vantaggio. Novara prova a reagire con Montibeller e si porta sul 20-16, ma l’Imoco non lascia mai troppo spazio e alla fine il 25-22 è il punteggio che sorride alle venete. Decisamente un’altra storia il secondo set, con le ospiti che rimangono sempre attaccate e anzi conducono per buona parte del parziale. Avanti 22-24 però Novara non sfrutta due set point (uno annullato da Conegliano fortunosamente grazie al nastro) e l’errore di Bosetti porta al 30-28 in favore di Conegliano. Nel terzo set Novara conduce fino al 13-11, poi però ancora una volta Conegliano ribalta la situazione e avvicina la vittoria sul 23-19. Con grande cuore Chirichella e compagne tornano sotto, ma è proprio un errore in battuta della capitana ospite a sancire la fine delle ostilità.