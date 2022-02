Volley, Serie A1 Femminile 2021/2022: classifica e risultati della regular season

by Deborah Sartori

Ebrar Karakurt (Novara) contro il muro di Conegliano, Serie A1 Femminile 2021/2022 volley - Foto Rubin/LVF

La classifica e tutti i risultati della regular season della Serie A1 Femminile 2021/2022 di volley aggiornati in tempo reale. Dopo una magica estate con i tanti successi delle Nazionali, alcune delle migliori giocatrici al mondo sono pronte a dare spettacolo nella massima serie del campionato italiano. Le 14 squadre iscritte sono pronte a darsi battaglia nella corsa per lo Scudetto, nel tentativo di sottrarre il trofeo alle campionesse in carica di Conegliano. Di seguito la classifica e tutti i risultati della stagione regolare aggiornati in tempo reale.

FORMULA E REGOLAMENTO SERIE A1 FEMMINILE 2021/2022

IL CALENDARIO 2021 DEL VOLLEY

CLASSIFICA REGULAR SEASON SERIE A1 FEMMINILE 2021/2022

Savino Del Bene Scandicci 40pt (14V, 3P) Vero Volley Monza 40pt (13V, 4P) Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano 37pt (13V, 2P) Unet E-Work Busto Arsizio 35pt (11V, 6P) Igor Gorgonzola Novara 34pt (12V, 2P) Reale Mutua Fenera Chieri 28pt (10V, 5P) Bosca S.Bernardo Cuneo 25pt (8V, 8P) Il Bisonte Firenze 21pt (7V, 7P) VBC Trasporti Pesanti Casalmaggiore 15pt (5V, 12P) Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia 12pt (4V, 12P) Acqua&Sapone Roma Volley Club 12pt (5V, 11P) Bartoccini Fortinfissi Perugia 11pt (3V, 11P) Delta Despar Trentino 10pt (2V, 14P) Volley Bergamo 1991 10pt (3V, 12P)

TUTTI I RISULTATI DELLA REGULAR SEASON 2021/2022

PRIMA GIORNATA ANDATA (10 ottobre 2021)

Imoco Conegliano-Megabox Vallefoglia 3-0 (25-17, 25-23, 27-25)

Unet E-Work Busto Arsizio-Vero Volley Monza 3-1 (15-25, 25-21, 5-21, 25-23)

Reale Mutua Fenera Chieri-Bartoccini Fortinfissi Perugia 3-1 (25-15, 22-25, 25-19, 25-22)

Bosca S. Bernardo Cuneo-Acqua&Sapone Roma 0-3 (20-25, 21-25, 24-26)

Igor Gorgonzola Novara-Il Bisonte Firenze 3-0 (25-22, 25-22, 25-19)

VBC Casalmaggiore-Savino Del Bene Scandicci 3-0 (25-22, 25-23, 27-25)

Volley Bergamo 1991-Delta Despar Trentino 1-3 (25-23, 23-25, 18-25, 18-25)

SECONDA GIORNATA ANDATA (17 ottobre 2021)

Igor Gorgonzola Novara-VBC Casalmaggiore 3-0 (25-18, 25-21, 25-11)

Vero Volley Monza-Reale Mutua Fenera Chieri 3-1 (25-27, 25-15, 25-20, 25-13)

Savino Del Bene Scandicci-Volley Bergamo 1991 3-1 (25-15, 26-24, 20-25, 25-15)

Delta Despar Trentino-Bosca S. Bernardo Cuneo 2-3 (16-25, 25-17, 25-21, 16-25, 4-15)

Bartoccini Fortinfissi Perugia-Il Bisonte Firenze 1-3 (26-24, 21-25, 21-25, 23-25)

Acqua&Sapone Roma-Imoco Conegliano 0-3 (21-25, 15-25, 24-26)

Megabox Vallefoglia-Unet E-Work Busto Arsizio 1-3 (17-25, 25-20, 20-25, 18-25)

TERZA GIORNATA ANDATA (20 ottobre 2021)

Imoco Conegliano-Igor Gorgonzola Novara 3-0 (25-22, 30-28, 25-23)

Unet E-Work Busto Arsizio-Bartoccini Fortinfissi Perugia 3-0 (25-21, 25-15, 25-19)

Il Bisonte Firenze-Delta Despar Trentino 3-1 (24-26, 23-25, 21-25)

Bosca S. Bernardo Cuneo-Savino Del Bene Scandicci 0-3 (24-26, 23-25, 21-25)

Acqua&Sapone Roma-VBC Casalmaggiore 1-3 (24-26, 18-25, 25-23, 21-25)

Megabox Vallefoglia-Reale Mutua Fenera Chieri 3-1 (25-23, 16-25, 25-23, 25-17)

Volley Bergamo 1991-Vero Volley Monza 0-3 (21-25, 23-25, 15-25)

QUARTA GIORNATA ANDATA (24 ottobre 2021)

Vero Volley Monza-Igor Gorgonzola Novara 2-3 (35-33, 22-25, 18-25, 25-20, 4-15)

Reale Mutua Fenera Chieri-Unet E-Work Busto Arsizio 3-0 (25-20, 25-19, 26-24)

Savino Del Bene Scandicci-Delta Despar Trentino 3-0 (25-22, 25-20, 25-19)

Il Bisonte Firenze-Bosca S. Bernardo Cuneo 3-1 (23-25, 25-16, 25-23, 25-18)

Bartoccini Fortinfissi Perugia-Acqua&Sapone Roma 3-0 (25-19, 26-24, 25-22)

VBC Casalmaggiore-Imoco Conegliano 0-3 (15-25, 23-25, 23-25)

Volley Bergamo 1991-Megabox Vallefoglia 3-1 (27-25, 25-19, 22-25, 25-16)

QUINTA GIORNATA ANDATA (31 ottobre 2021)

Igor Gorgonzola Novara-Bartoccini Fortinfissi Perugia 3-0 (25-22, 25-22, 25-15)

Vero Volley Monza-Imoco Conegliano 2-3 (25-14, 20-25, 27-25, 20-25, 13-15)

Unet E-Work Busto Arsizio-Savino Del Bene Scandicci 2-3 (21-25, 25-23, 25-16, 18-25, 12-15)

Delta Despar Trentino-Reale Mutua Fenera Chieri 1-3 (32-30, 19-25, 22-25, 13-25)

VBC Casalmaggiore-Volley Bergamo 1991 0-3 (20-25, 15-25, 22-25)

Acqua&Sapone Roma-Il Bisonte Firenze 3-1 (19-25, 25-23, 25-20, 25-17)

Bosca S. Bernardo Cuneo-Megabox Vallefoglia 3-0 (25-21, 25-18, 25-23)

SESTA GIORNATA ANDATA (7 novembre 2021)

Imoco Conegliano-Unet E-Work Busto Arsizio 3-2 (25-21, 20-25, 21-25, 25-23, 15-11)

Igor Gorgonzola Novara-Bosca S. Bernardo Cuneo 3-1 (26-24, 25-14, 22-25, 25-22)

Savino Del Bene Scandicci-Vero Volley Monza 1-3 (14-25, 25-14, 24-26, 18-25)

Reale Mutua Fenera Chieri-Acqua&Sapone Roma 3-0 (25-20, 25-20, 25-17)

Il Bisonte Firenze-VBC Casalmaggiore 3-0 (25-18, 25-18, 27-25)

Bartoccini Fortinfissi Perugia-Volley Bergamo 1991 2-3 (23-25, 25-20, 25-21, 22-25, 6-15)

Megabox Vallefoglia-Delta Despar Trentino 3-2 (17-25, 18-25, 27-25, 25-16, 23-21)

SETTIMA GIORNATA ANDATA (14 novembre 2021)

Unet E-Work Busto Arsizio-Il Bisonte Firenze 3-0 (25-21, 25-20, 25-20)

Savino Del Bene Scandicci-Reale Mutua Fenera Chieri 3-1 (26-24, 25-20, 18-25, 25-16)

Bosca S. Bernardo Cuneo-Imoco Conegliano 2-3 (25-22, 15-25, 25-20, 18-25, 8-15)

Delta Despar Trentino-Bartoccini Fortinfissi Perugia 0-3 (18-25, 21-25, 19-25)

VBC Casalmaggiore-Megabox Vallefoglia 3-0 (25-23, 25-22, 25-22)

Acqua&Sapone Roma-Vero Volley Monza 0-3 (22-25, 18-25, 20-25)

Volley Bergamo 1991-Igor Gorgonzola Novara 0-3 (15-25, 18-25, 20-25)

OTTAVA GIORNATA ANDATA (21 novembre 2021)

Imoco Conegliano-Delta Despar Trentino 3-0 (25-13, 25-11, 25-20)

Igor Gorgonzola Novara-Acqua&Sapone Roma 3-0(25-23,25-22,25-18)

Vero Volley Monza-VBC Casalmaggiore 3-0 (25-20, 25-17, 25-18)

Reale Mutua Fenera Chieri-Bosca S. Bernardo Cuneo 3-2 (25-18, 14-25, 25-22, 23-25, 15-11)

Il Bisonte Firenze-Megabox Vallefoglia 3-2 (15-25, 21-25, 25-13, 26-24, 15-11)

Bartoccini Fortinfissi Perugia-Savino Del Bene Scandicci 0-3 (21-25, 22-25, 22-25)

Volley Bergamo 1991-Unet E-Work Busto Arsizio 1-3 (25-22, 20-25, 23-25, 15-25)

NONA GIORNATA ANDATA (28 novembre 2021)

Unet E-Work Busto Arsizio-Igor Gorgonzola Novara 2-3 (19-25, 25-21, 25-11, 23-25, 13-15)

Savino Del Bene Scandicci-Imoco Conegliano 1-3 (25-23, 24-26, 19-25, 21-25)

Reale Mutua Fenera Chieri-Il Bisonte Firenze 3-2 (25-19, 25-21, 19-25, 23-25, 15-8)

Bosca S. Bernardo Cuneo-Vero Volley Monza 2-3 (25-23, 19-25, 11-25, 25-22, 12-15)

Delta Despar Trentino-VBC Casalmaggiore 0-3 (20-25, 16-25, 21-25)

Acqua&Sapone Roma-Volley Bergamo 1991 3-2 (20-25, 25-14, 14-25, 22-13, 25-14, 15-13)

Megabox Vallefoglia-Bartoccini Fortinfissi Perugia 3-1 (22-25, 25-22, 25-22, 25-21)

DECIMA GIORNATA ANDATA (5 dicembre 2021)

Imoco Conegliano-Bartoccini Fortinfissi Perugia 3-0 (25-13, 25-23, 25-13)

Igor Gorgonzola Novara-Megabox Vallefoglia 3-0 (27-25, 25-16, 25-17)

Vero Volley Monza-Il Bisonte Firenze 3-0 (25-18, 25-22, 25-17)

Delta Despar Trentino-Unet E-Work Busto Arsizio 2-3 (25-18, 25-16, 16-25, 16-25, 11-15)

VBC Casalmaggiore-Bosca S. Bernardo Cuneo 1-3 (24-26, 26-24, 17-25, 23-25)

Acqua&Sapone Roma-Savino Del Bene Scandicci 1-3 (21-25, 23-25, 25-18, 27-29)

Volley Bergamo 1991-Reale Mutua Fenera Chieri 1-3 (25-23, 20-25, 29-31, 19-25)

UNDICESIMA GIORNATA ANDATA (12 dicembre 2021)

Igor Gorgonzola Novara-Delta Despar Trentino 3-0 (25-16, 25-20, 25-13)

Unet E-Work Busto Arsizio-Acqua&Sapone Roma 3-0 (25-22, 25-17, 25-23)

Reale Mutua Fenera Chieri-VBC Casalmaggiore 3-0 (25-21, 25-16, 25-22)

Bosca S. Bernardo Cuneo-Volley Bergamo 1991 3-0 (25-19, 25-21, 25-19)

Il Bisonte Firenze-Imoco Conegliano (rinviata al 20/03/2022)

Bartoccini Fortinfissi Perugia-Vero Volley Monza (13/12/2021) 1-3 (30-28, 17-25, 26-28, 14-25)

Megabox Vallefoglia-Savino Del Bene Scandicci 0-3 (21-25, 16-25, 14-25)

DODICESIMA GIORNATA ANDATA (19 dicembre 2021)

Savino Del Bene Scandicci-Igor Gorgonzola Novara 3-0 (25-17, 25-21, 25-22)

Reale Mutua Fenera Chieri-Imoco Conegliano 0-3 (22-25, 22-25, 22-25)

Bosca S. Bernardo Cuneo-Bartoccini Fortinfissi Perugia 3-2 (22-25, 25-22, 20-25, 25-20, 15-11)

Delta Despar Trentino-Acqua&Sapone Roma 3-0 (25-23, 25-15, 25-22)

VBC Casalmaggiore-Unet E-Work Busto Arsizio 1-3 (14-25, 25-22, 16-25, 19-25)

Megabox Vallefoglia-Vero Volley Monza 0-3 (23-25, 21-25, 22-25)

Volley Bergamo 1991-Il Bisonte Firenze (rinviata a data da destinarsi)

TREDICESIMA GIORNATA ANDATA (26 dicembre 2021)

Imoco Conegliano-Volley Bergamo 1991 (rinviata a data da destinarsi)

Igor Gorgonzola Novara-Reale Mutua Fenera Chieri (rinviata al 24/03/2022)

Vero Volley Monza-Delta Despar Trentino (rinviata al 25/01/2022) 3-0 (25-20, 25-18, 25-19)

Unet E-Work Busto Arsizio-Bosca S. Bernardo Cuneo (rinviata al 16/02/2022)

Il Bisonte Firenze-Savino Del Bene Scandicci (rinviata al 16/02/2022)

Bartoccini Fortinfissi Perugia-VBC Casalmaggiore (rinviata a data da destinarsi)

Acqua&Sapone Roma Club-Megabox Vallefoglia (rinviata a data da destinarsi)

PRIMA GIORNATA RITORNO (9 gennaio 2022)

Vero Volley Monza-Unet E-Work Busto Arsizio 3-0 (25-21, 25-19, 25-16)

Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia-Prosecco Doc Imoco Conegliano (rinviata al 23/02/2022)

Bartoccini Fortinfissi Perugia-Reale Mutua Fenera Chieri (rinviata al 9/03/2022)

Acqua&Sapone Roma Club-Bosca S. Bernardo Cuneo (rinviata al 24/02/2022)

Il Bisonte Firenze-Igor Gorgonzola Novara (rinviata a data da destinarsi)

Savino Del Bene Scandicci-VBC Trasporti Pesanti Casalmaggiore (rinviata al 19/01/2022) 3-0 (25-20, 25-19, 25-15)

Delta Despar Trentino-Volley Bergamo 1991 (rinviata a data da destinarsi)

SECONDA GIORNATA DI RITORNO (16 gennaio 2022)

VBC Trasporti Pesanti Casalmaggiore-Igor Gorgonzola Novara 0-3 (18-25, 20-25, 12-25)

Reale Mutua Fenera Chieri-Vero Volley Monza (rinviata al 23/02/2022)

Volley Bergamo 1991-Savino Del Bene Scandicci 1-3 (25-23, 23-25, 18-25, 14-25)

Bosca S. Bernardo Cuneo-Delta Despar Trentino 3-2 (18-25, 25-19, 17-25, 25-19, 15-8)

Il Bisonte Firenze-Bartoccini Fortinfissi Perugia (rinviata a data da destinarsi)

Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano-Acqua&Sapone Roma Club 3-0 (25-16, 25-21, 25-17)

Unet E-Work Busto Arsizio-Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia 3-0 (25-16, 25-23, 25-19)

TERZA GIORNATA DI RITORNO (23 gennaio 2022)

VBC Trasporti Pesanti Casalmaggiore-Acqua&Sapone Roma Volley Club 2-3 (25-22, 29-31, 25-18, 19-25, 9-15)

Delta Despar Trentino-Il Bisonte Firenze 1-3 (16-25, 27-29, 25-11, 22-25)

Bartoccini Fortinfissi Perugia-Unet E-Work Busto Arsizio 1-3 (25-19, 21-25, 18-25, 23-25)

Reale Mutua Fenera Chieri-Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia 3-0 (25-19, 25-18, 25-22)

Vero Volley Monza-Volley Bergamo 1991 3-1 (21-25, 25-18, 25-20, 25-19)

Savino Del Bene Scandicci-Bosca S. Bernardo Cuneo 3-2 (16-25, 22-25, 25-21, 25-19, 15-9)

Igor Gorgonzola Novara-Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano (rinviata al 3/03/2022)

QUARTA GIORNATA RITORNO (30 gennaio 2022)

Igor Gorgonzola Novara-Vero Volley Monza 3-1 (20-25, 25-17, 25-14, 25-21)

Unet E-Work Busto Arsizio-Reale Mutua Fenera Chieri 3-1 (30-28, 23-25, 25-14, 25-16)

Delta Despar Trentino-Savino Del Bene Scandicci 0-3 (20-25, 15-25, 18-25)

Bosca S. Bernardo Cuneo-Il Bisonte Firenze 3-0 (31-29, 25-13, 26-24)

Acqua&Sapone Roma Club-Bartoccini Fortinfissi Perugia 1-3 (25-17, 29-31, 19-25, 22-25)

Prosecco Doc Imoco Conegliano-VBC Trasporti Pesanti Casalmaggiore 3-0 (25-16, 25-23, 25-18)

Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia-Volley Bergamo 1991 3-0 (25-23, 29-27, 25-21)

QUINTA GIORNATA RITORNO (6 febbraio 2022)

Bartoccini Fortinfissi Perugia-Igor Gorgonzola Novara POSTICIPATA

Prosecco Doc Imoco Conegliano-Vero Volley Monza 1-3 (25-23, 20-25, 25-27, 13-25)

Savino Del Bene Scandicci-Unet E-Work Busto Arsizio 3-0 (29-27, 25-20, 25-15)

Reale Mutua Fenera Chieri-Delta Despar Trentino 3-1 (22-25, 25-22, 25-18, 25-23)

Volley Bergamo 1991-VBC Trasporti Pesanti Casalmaggiore 2-3 (25-23, 25-22, 24-26, 22-25, 12-15)

Il Bisonte Firenze-Acqua&Sapone Roma Club 2-3 (25-20, 22-25, 25-21, 21-25, 12-15)

Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia-Bosca S. Bernardo Cuneo 0-3 (20-25, 23-25, 21-25)

SESTA GIORNATA RITORNO (13 febbraio 2022)

Unet E-Work Busto Arsizio-Prosecco Doc Imoco Conegliano

Bosca S. Bernardo Cuneo-Igor Gorgonzola Novara

Vero Volley Monza-Savino Del Bene Scandicci

Acqua&Sapone Roma Club-Reale Mutua Fenera Chieri

VBC Trasporti Pesanti Casalmaggiore-Il Bisonte Firenze

Volley Bergamo 1991-Bartoccini Fortinfissi Perugia

Delta Despar Trentino-Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia

SETTIMA GIORNATA RITORNO (20 febbraio 2022)

Il Bisonte Firenze-Unet E-Work Busto Arsizio

Reale Mutua Fenera Chieri-Savino Del Bene Scandicci

Prosecco Doc Imoco Conegliano-Bosca S. Bernardo Cuneo

Bartoccini Fortinfissi Perugia-Delta Despar Trentino

Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia-VBC Trasporti Pesanti Casalmaggiore

Vero Volley Monza-Acqua&Sapone Roma Club

Igor Gorgonzola Novara-Volley Bergamo 1991

OTTAVA GIORNATA (27 febbraio 2022)

Delta Despar Trentino-Prosecco Doc Imoco Conegliano

Acqua&Sapone Roma Club-Igor Gorgonzola Novara

VBC Trasporti Pesanti Casalmaggiore-Vero Volley Monza

Bosca S. Bernardo Cuneo-Reale Mutua Fenera Chieri

Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia-Il Bisonte Firenze

Savino Del Bene Scandicci-Bartoccini Fortinfissi Perugia

Unet E-Work Busto Arsizio-Volley Bergamo 1991

NONA GIORNATA (6 marzo 2022)

Igor Gorgonzola Novara-Unet E-Work Busto Arsizio

Prosecco Doc Imoco Conegliano-Savino Del Bene Scandicci

Il Bisonte Firenze-Reale Mutua Fenera Chieri

Vero Volley Monza-Bosca S. Bernardo Cuneo

VBC Trasporti Pesanti Casalmaggiore-Delta Despar Trentino

Volley Bergamo 1991-Acqua&Sapone Roma Club

Bartoccini Fortinfissi Perugia-Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia

DECIMA GIORNATA RITORNO (13 marzo 2022)

Bartoccini Fortinfissi Perugia-Prosecco Doc Imoco Conegliano

Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia-Igor Gorgonzola Novara

Il Bisonte Firenze-Vero Volley Monza

Unet E-Work Busto Arsizio-Delta Despar Trentino

Bosca S. Bernardo Cuneo-VBC Trasporti Pesanti Casalmaggiore

Savino Del Bene Scandicci-Acqua&Sapone Roma Club

Reale Mutua Fenera Chieri-Volley Bergamo 1991

UNDICESIMA GIORNATA RITORNO (20 marzo 2022)

Delta Despar Trentino-Igor Gorgonzola Novara

Acqua&Sapone Roma Club-Unet E-Work Busto Arsizio

VBC Trasporti Pesanti Casalmaggiore-Reale Mutua Fenera Chieri

Volley Bergamo 1991-Bosca S. Bernardo Cuneo

Prosecco Doc Imoco Conegliano-Il Bisonte Firenze (anticipata al 1/12/2021) 2-3 (22-25, 30-28, 25-16, 25-27, 12-15)

Vero Volley Monza-Bartoccini Fortinfissi Perugia

Savino Del Bene Scandicci-Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia

DODICESIMA GIORNATA RITORNO (27 marzo 2022)

Igor Gorgonzola Novara-Savino Del Bene Scandicci

Prosecco Doc Imoco Conegliano-Reale Mutua Fenera Chieri

Bartoccini Fortinfissi Perugia-Bosca S. Bernardo Cuneo

Acqua&Sapone Roma Club-Delta Despar Trentino

Unet E-Work Busto Arsizio-VBC Trasporti Pesanti Casalmaggiore

Vero Volley Monza-Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia

Il Bisonte Firenze-Volley Bergamo 1991

TREDICESIMA GIORNATA RITORNO (3 aprile 2022)

Volley Bergamo 1991-Prosecco Doc Imoco Conegliano

Reale Mutua Fenera Chieri-Igor Gorgonzola Novara

Delta Despar Trentino-Vero Volley Monza

Bosca S. Bernardo Cuneo-Unet E-Work Busto Arsizio

Savino Del Bene Scandicci-Il Bisonte Firenze

VBC Trasporti Pesanti Casalmaggiore-Bartoccini Fortinfissi Perugia

Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia-Acqua&Sapone Roma Club