Volley femminile, Coppa Italia 2023: successo sugli spalti e negli ascolti tv, 12mila spettatori a Bologna

Grande successo all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno per l’edizione 2023 delle finali di Coppa Italia di volley femminile. Oltre 12mila presenze al palazzetto, con 4000 persone al sabato per le semifinali e ben 8000 la domenica con numeri da record per gli eventi targati Lega Volley Femminile. Un pubblico delle grandi occasioni ha assistito alla finale tra Conegliano e Milano ma prima anche alla finale della Coppa Italia di A2 tra Brescia e Roma.

Numeri importanti anche per quanto riguarda gli ascolti tv, visto che oltre 563mila persone hanno seguito le tre partite in diretta su RaiSport con picchi dell’1,5% di share per la finale di domenica con il commento di Marco Fantasia e Giulia Pisani. La finale di A2, trasmessa su Sky Sport Arena e con il commento di Stefano Locatelli e Serena Ortolani, ha fatto registrare 17mila telespettatori. A impreziosire il tutto anche la presenza alla Unipol Arena del Presidente della CEV Aleksandar Boricic.