LIVE – Conegliano-Trento 3-0 (25-13, 25-11, 25-20): Serie A1 Femminile 2021/2022 volley in DIRETTA

by Deborah Sartori

Wolosz e De Kruijf (Conegliano), Serie A1 Femminile 2021/2022 volley - Foto Filippo Rubin/LVF

La diretta testuale di Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano-Delta Despar Trentino, sfida valevole per l’ottava giornata di andata del campionato di Serie A1 Femminile 2021/2022. Le Pantere di coach Santarelli vanno a caccia della 74esima vittoria consecutiva e superare anche il Vakifbank, rimanendo nel Guinnes dei Primati in solitaria. La formazione di coach Bertini però non parte battuta e proverà a conquistare qualche punto. L’appuntamento è per le ore 18.00 di domenica 21 novembre. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione.

CONEGLIANO – TRENTO 3-0 (25-13, 25-11, 25-20)

LA CRONACA DELLA PARTITA

18.18 – Termina qui dunque la nostra diretta testuale, grazie per averci seguito.

TERZO SET E MATCH CONEGLIANO! – De Gennaro alza per Omoruyi, che attacca out. Santarelli si gioca il challenge e fa bene: il tocco a muro c’è e arriva la 74esima vittoria consecutiva: 25-20

TERZO SET – Folie regala il match point alle Pantere: 24-19

TERZO SET – Quasi ace di Gennari, Plummer attacca a tutto braccio ma la palla finisce fuori: 23-19

TERZO SET – Mason passa in diagonale: 22-18

TERZO SET – Murone di Trento! 18-17

TERZO SET – Diagonale stretta di Omoruyi: 18-15

TERZO SET – Ace di Berti e Trento torna a -2, time-out chiamato da Santarelli: 17-15

TERZO SET – Berti mette palla a terra: 16-10

TERZO SET – Muro vincente di Conegliano, sempre in assoluto controllo: 16-9

TERZO SET – Plummer attacca abbondantemente out: 13-8

TERZO SET – Mason a segno: 12-6

TERZO SET – Pantere sempre in controllo, Bertini chiama time-out: 9-5

TERZO SET – Ace di Egonu! 7-3

TERZO SET – Super avvio delle Pantere: 4-1

TERZO SET – Primo punto alle Pantere: 1-0

SECONDO SET CONEGLIANO – Attacco di Piva, Santarelli chiama video-check e il tocco a muro infatti non c’è. Le Pantere vincono nettamente il parziale: 25-11

SECONDO SET – Ace di Omoruyi! 24-11

SECONDO SET – Errore dai nove metri di Egonu: 20-10

SECONDO SET – Ace di Egonu! 19-9

SECONDO SET – Conegliano allunga ancora, time-out chiamato da Bertini: 18-9

SECONDO SET – Invasione a rete di Omoruyi, intento entra Butigan per De Kruijf: 16-9

SECONDO SET – Conegliano allunga ancora, Bertini ferma tutto: 14-8

SECONDO SET – Primo tempo di Furlan, che tiene Trento in scia: 10-7

SECONDO SET – Diagonale vincente di Rivero: 9-6

SECONDO SET – Grande scambio e alla fine è Nizetich ad andare a segno, punto a Trento: 5-4

SECONDO SET – Egonu non trova il campo in diagonale: 1-2

SECONDO SET – Primo punto a Trento: 0-1

PRIMO SET CONEGLIANO – Un altro muro consente alle Pantere di chiudere rapidamente la prima frazione: 25-13

PRIMO SET – Muro vincente di Conegliano: 23-12

PRIMO SET – Il servizio di Folie non passa, primo errore dai nove metri per Conegliano: 18-11

PRIMO SET – Ancora un punto per le Pantere, Bertini chiama un altro time-out: 18-10

PRIMO SET – Ancora un muro di Conegliano: 16-8

PRIMO SET – Gran diagonale profonda di Piani: 14-8

PRIMO SET – Murata Piani! 11-4

PRIMO SET – Conegliano scappa via, Bertini chiama time-out: 9-4

PRIMO SET – Muro vincente di Conegliano, primo break: 4-2

PRIMO SET – Primo punto alle Pantere: 1-0

16.58 – Presentazione dei sestetti, ancora pochi istanti al via

16.55 – Buonasera amici di Sportface e benvenuti alla diretta testuale di Conegliano-Trento