Highlights Monza-Conegliano 0-3, andata quarti Champions League 2022 volley femminile (VIDEO)

by Deborah Sartori 11

I video highlights di Vero Volley Monza-A. Carraro Imoco Conegliano, gara di andata dei quarti di finale della Cev Champions League femminile 2021/2022. Le Pantere vincono all’Arena di Monza per 3-0 (25-21, 25-21, 25-19) e conquistano tre punti importantissimi in vista del ritorno che assegnerà il pass per la finale (vista l’esclusione delle squadre russe). Le brianzole di coach Gaspari partono decise, ma le ragazze di Santarelli rispondono e salgono in cattedra vincendo in rimonta la seconda frazione. Poi le venete iniziano bene il terzo set e controllano il vantaggio fino ad assicurarsi la vittoria. Prestazione superlativa di Paola Egonu (27 punti, 3 ace), mentre alle padrone di casa non bastano gli 11 punti messi a segno sia da Jordan Poulter e Magdalena Stysiak. In alto, le immagini salienti della partita.

