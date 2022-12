Liverpool-Leicester, doppietta autogol surreale di Faes: interventi horror (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 80

Ha davvero dell’incredibile quanto accaduto nel corso del primo tempo di Liverpool-Leicester, match valevole per la diciottesima giornata della Premier League 2022/2023. Gli ospiti sono in vantaggio per 0-1, i ragazzi di Jurgen Klopp provano a reagire e assediano l’area di rigore di Vardy e compagni. Ma il gol del pareggio arriva nella maniera più surreale possibile: cross dalla destra e Faes sbaglia completamente l’intervento, svirgolando la palla che prende una traiettoria stranissima e si insacca colpendo il palo. Qualche minuto più tardi arriva il secondo, incredibile autogol: Nunez colpisce il palo con un tocco sotto, Faes al posto di rinviare fuori la infila nuovamente in porta. Davvero incredibile.