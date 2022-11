Highlights Venezia-Trento 72-73, basket Serie A1 2022/2023 (VIDEO)

Il video con gli highlights di Venezia-Trento, sfida valida come ottava giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. Interessante testa a testa tra due squadre appaiate in classifica, accomunate anche dal fatto di giocare in Eurocup. A spuntarla di misura sono i ragazzi di coach Molin, che si impongono per 72-73. Tra i lagunari, però, da sottolineare la prestazione di Riccardo Moraschini, che alla quinta partita dopo il rientro dalla lunga squalifica fa segnare una prestazione da top scorer (23 punti), in cui spicca il 100% da tre (4/4). Di seguito, le migliori immagini del match.

