Highlights Trento-Sada Cruzeiro 3-0: semifinale Mondiale per Club maschile 2022 volley (VIDEO)

di Antonio Sepe 1

Il video con gli highlights di Trentino Itas Trento-Sada Cruzeiro, partita valevole per la semifinale del Mondiale per Club maschile 2022 di volley. Tutto facile per i ragazzi di Lorenzetti, che trionfano con un sonoro 3-0 (25-13, 25-22, 25-17). A senso unico il match, che vede l’Itas accedere meritatamente in finale. In alto le immagini salienti dell’incontro.

