Volley Mondiale per Club maschile 2022: risultati e classifiche

Tutti i risultati e le classifiche del Mondiale per Club maschile 2022 di volley: ecco tutte le informazioni aggiornate in tempo reale per rimanere sempre informati. Sei tra i migliori club al mondo sono pronti a sfidarsi per il titolo iridato. L’Italia è presente con due formazioni: la Sir Safety Susa Perugia di Andrea Anastasi e la Trentino Itas di Angelo Lorenzetti. Chi trionferà? Di seguito, tutti i risultati e le classifiche dei gironi aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.

Classifiche gironi Mondiale per Club maschile 2022

(partite vinte, partite perse, punti complessivi)

POOL A

Sir Safety Susa Perugia ITA 0V-0P-0pt

Volei Renata BRA 0V-0P-0pt

Sada Cruzeiro Volei BRA 0V-0P-0pt

POOL B

Itambé Minas BRA 0V-0P-0pt

Paykan Club IRN 0V-0P-0pt

Trentino Itas ITA 0V-0P-0pt

Tutti i risultati (in aggiornamento)

FASE A GIRONI

MERCOLEDI’ 7 DICEMBRE 2022

22.00 Itambé Minas BRA vs Paykan Club IRN (Pool B)

GIOVEDI’ 8 DICEMBRE 2022

1.00 Sada Cruzeiro Volei BRA vs Volei Renata BRA (Pool A)

22.00 Trentino Itas ITA vs Paykan Club IRN (Pool B)

VENERDI’ 9 DICEMBRE 2022

1.00 Volei Renata BRA vs Sir Safety Susa Perugia ITA (Pool A)

22.15 Itambé Minas BRA vs Trentino Itas ITA (Pool B)

SABATO 10 DICEMBRE 2022

1.15 Sada Cruzeiro Volei BRA vs Sir Safety Susa Perugia ITA (Pool A)