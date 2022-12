Highlights Montevarchi-Gubbio 2-1, Serie C 2022/2023 (VIDEO)

di Andrea Bellini 27

Il video con gli highlights e i gol di Montevarchi-Gubbio, sfida valida per la 20esima giornata del girone B della Serie C 2022/2023. Tre punti vitali per i padroni di casa, che guadagnano momentaneamente posizioni importanti in ottica salvezza. Partita condizionata inevitabilmente dalle due espulsioni tra le fila ospiti nel primo tempo, prima di Di Gennaro e poi di Portanova. Nel finale, Giordani ribalta l’iniziale vantaggio di Redolfi. Di seguito e in alto, le azioni salienti del match.

