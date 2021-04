Windsurf, Mondiali Cadice 2021: dominio Olanda, Camboni ottimo sesto

by Deborah Sartori

Mattia Camboni (Foto Osga_photo - Joao Costa Ferreira)

Seconda giornata del Mondiale di Cadice 2021 di windsurf caratterizzata da vento forte e mare mosso. Nella località spagnola sono andate in scena le prime tre regate della tavola olimpica RS:X, con la partecipazione di 42 uomini e 28 donne. Al maschile, gran avvio del campione iridato in carica Kiran Badloe: l’olandese è al comando dopo le prime tre manche (1-3-11), davanti all’israeliano Tom Reuveny (4-4-7) e al greco Byron Kokkalanis (13-1-2), tutti specialisti di vento forte. L’azzurro Mattia Camboni, vice campione d’Europa in carica, cresce dopo una brutta prima prova (21-6-1) e chiude la giornata al sesto posto della classifica generale, ancora molto corta. L’altro azzurro in gara, Carlo Ciabatti, ha invece faticato nelle prime tre manche (33-20-32), terminando al 31esimo posto.

Dominio Olanda anche tra le donne, con la campionessa del mondo in carica Lilian De Geus (2-7-1) che precede la francese Charline Picon (4-3-4) e la polacca Zofia Klepacka (1-4-7). Le azzurre sono invece appena fuori dalle migliori 10 della Medal Race, Marta Maggetti è tredicesima con tre prove in crescita (19-12-8), mentre Giorgia Speciale è quattordicesima (14-16-9). Il calendario del Mondiale prevede fino a tre prove al giorno a partire da venerdì 23, con la Medal Race tra i primi 10 della classifica in programma a chiudere martedì 27 aprile.