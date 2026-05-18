Arco si prepara ai Mondiali Giovanili di arrampicata 2026: attesi oltre 600 atleti

Dal 18 al 25 luglio il Garda Trentino ospiterà i Campionati del Mondo Giovanili di arrampicata sportiva. In gara giovani talenti da circa 60 nazioni nelle discipline Boulder, Lead e Speed.

Mancano esattamente due mesi ai Campionati del Mondo Giovanili di Arrampicata Sportiva 2026, in programma ad Arco dal 18 al 25 luglio 2026.

Per una settimana il Garda Trentino diventerà il centro mondiale del climbing giovanile, ospitando oltre 600 atleti provenienti da circa 60 nazioni. I giovani climber si sfideranno nelle discipline Boulder, Lead e Speed in uno degli appuntamenti più prestigiosi del calendario internazionale dedicato alle nuove generazioni.

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Arco capitale mondiale del climbing giovanile

Considerata una delle capitali europee dell’arrampicata sportiva, Arco si prepara ad accogliere i migliori talenti emergenti del panorama internazionale.

L’evento è organizzato dalla Federazione Arrampicata Sportiva Italiana in collaborazione con World Climbing e con il supporto della Provincia Autonoma di Trento, Garda Trentino e Comune di Arco.

La manifestazione rappresenterà anche una vetrina importante per il nuovo Centro Tecnico Federale di Arco, destinato a diventare un punto di riferimento internazionale per la preparazione degli atleti e lo sviluppo dell’arrampicata sportiva.

Battistella: “Qui cresce il futuro del climbing”

“Siamo orgogliosi di poter ospitare ad Arco un evento di questa importanza per il nostro sport”, ha dichiarato il presidente FASI Davide Battistella.

“I Campionati del Mondo Giovanili rappresentano il luogo dove prende forma il futuro dell’arrampicata mondiale. Grazie alla collaborazione con World Climbing e al sostegno delle istituzioni del territorio, questo appuntamento sarà anche un’importante occasione per valorizzare ulteriormente Arco e il nuovo Centro Tecnico Federale”.

Ingresso gratuito e streaming live

L’evento sarà gratuito per il pubblico durante tutte le giornate di gara, consentendo agli appassionati di assistere dal vivo alle prove dei migliori giovani atleti del mondo.

Tutte le competizioni saranno inoltre trasmesse gratuitamente in diretta streaming.

Nei prossimi mesi verranno annunciati ulteriori dettagli sugli eventi collaterali e sulle iniziative dedicate al pubblico che accompagneranno la rassegna iridata.