Tour de France 2028, il via parte da Reims: quattro tappe nell’est della Francia prima di Parigi

Gli organizzatori di ASO hanno ufficializzato la Grand Départ della 115ª edizione della Grande Boucle. La corsa toccherà Charleville-Mézières, Épernay, Metz, Thionville e Verdun. Partenza il 24 giugno, arrivo a Parigi il 16 luglio.
Il Tour de France 2028 partirà da Reims. Gli organizzatori di ASO hanno ufficializzato la Grand Départ della 115ª edizione della Grande Boucle, annunciando che le prime quattro tappe si svolgeranno nell’est della Francia toccando alcune delle città più cariche di storia del Paese: Charleville-Mézières, Épernay, Metz, Thionville e Verdun figureranno tra le tappe di apertura della corsa.
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Reims batte il Lussemburgo
La città dello Champagne aveva dovuto vedersela con la candidatura del Lussemburgo, che ambiva ad ospitare la partenza del Tour. Alla fine la scelta di ASO è ricaduta su Reims, ma il Granducato non resta del tutto escluso: il programma prevede un “emblematico passaggio” della corsa sul territorio lussemburghese nel corso delle prime tappe.
Date anticipate per via delle Olimpiadi di Los Angeles
La 115ª edizione del Tour de France scatterà sabato 24 giugno 2028, con arrivo previsto a Parigi il 16 luglio. La partenza anticipata rispetto al tradizionale calendario estivo è conseguenza diretta dei Giochi Olimpici di Los Angeles 2028, che costringono il ciclismo mondiale a riorganizzare il proprio calendario internazionale.