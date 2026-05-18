Le prossime trappole e insidie del Giro

La Corsa rosa entra n vivo, le prossime tappe e … trappole del Giro 2026.

Dal Mar Ligure alle picchiate alpine, la seconda metà del Giro non concede sconti. Il meteo imprevedibile e i trasferimenti record mettono a dura prova la tenuta dei big. Vingegaard nel mirino, Pelizzari e gli azzurri cercano lo squillo.

Il Giro d’Italia ha superato la sua prima fase, ma la quiete, in questa edizione, è un concetto puramente astratto. Dopo le fatiche balcaniche della partenza in Bulgaria, il durissimo impatto con l’Appennino e le tappe flagellate dal maltempo in Campania e Basilicata, la carovana si appresta ad affrontare la settimana decisiva. Un percorso esigente, logorante non solo per i metri di dislivello, ma per una gestione logistica che sta testando i limiti di recupero di atleti e staff.

Se i primi giorni hanno iniziato a delineare i valori in campo, con un Jonas Vingegaard famelico e i nostri Giulio Ciccone e Giulio Pelizzari pronti a dare battaglia per le maglie di specialità e per un posto al sole in classifica, le prossime frazioni promettono di far saltare ogni schema saltuario.

Le prossime tappe: tra muri liguri e pianure “trappola”

Il menù dei prossimi giorni offre terreno fertile sia per i cacciatori di tappe che per i capitani che vorranno muovere la classifica senza aspettare le grandi montagne.

La via della Riviera (Tappa Chiavari): Una frazione mossa, tipicamente ligure, che dopo una prima parte pianeggiante si accende sull’Aurelia. Non ci sono pendenze impossibili, ma la successione di promontori e il vento costiero possono spezzare il gruppo in qualsiasi momento.

Una frazione mossa, tipicamente ligure, che dopo una prima parte pianeggiante si accende sull’Aurelia. Non ci sono pendenze impossibili, ma la successione di promontori e il vento costiero possono spezzare il gruppo in qualsiasi momento. L’insidia piemontese (Imperia – Novi Ligure / Alessandria – Verbania): Sulla carta sembrano tappe di transizione, ideali per le ruote veloci del gruppo, Jonathan Milan su tutti. Tuttavia, l’arrivo a Verbania nasconde il veleno nella coda: 160 chilometri piatti come una tavola da biliardo e poi, negli ultimi 30, l’improvviso concentrato di dislivello che taglierà le gambe ai velocisti puri e potrebbe favorire un colpo da finisseur.

Il trittico che decide il Giro: Alpi e Dolomiti

Il vero spartiacque, il momento in cui la stanchezza accumulata si trasformerà in distacchi abissali, arriverà con l’ingresso nel profondo Nord.

Il tappone valdostano: Aosta – Pila (Gressan)

Un classico tappone alpino senza un metro di pianura. Una sequenza ininterrotta di salite e discese tecniche dove la gestione dell’alimentazione e lo sforzo aerobico saranno esasperati. Chi va in crisi qui, rischia di salutare la top 10 del Giro.

L’incursione svizzera: Bellinzona – Carì

Una tappa breve, nervosa, quasi una cronoscalata mascherata da frazione in linea. Il circuito finale con la doppia ascesa a Leontica imporrà ritmi folli fin dal primo chilometro. Sarà un dentro o fuori per i big.

L’Inferno di Alleghe e il Piancavallo

Le tappe numero 19 e 20 rappresentano il gran finale. Prima il tappone dolomitico di Alleghe (Piani di Pezzè), con 5000 metri di dislivello concentrati tutti negli ultimi 100 chilometri, poi la celebrazione a Piancavallo, a cinquant’anni dal terremoto del Friuli del 1976. La salita che parte da Aviano sarà l’ultimo trampolino di lancio prima della passerella finale di Roma.

Le grandi insidie: non solo salita

“Questo è un Giro che si vince anche giù dalla sella.”

I direttori sportivi lo ripetono come un mantra dall’inizio della corsa. Le insidie principali di questa seconda metà si possono riassumere in tre fattori chiave:

Il logorio dei trasferimenti: Con oltre 7.000 km totali previsti tra chilometri pedalati e spostamenti logistici, lo stress da viaggio rischia di incidere quanto una scalata sul Mortirolo. Recuperare la condizione nei pochi momenti di riposo in hotel diventerà decisivo.

Con oltre 7.000 km totali previsti tra chilometri pedalati e spostamenti logistici, lo stress da viaggio rischia di incidere quanto una scalata sul Mortirolo. Recuperare la condizione nei pochi momenti di riposo in hotel diventerà decisivo. Il fattore meteo: Maggio ha già mostrato il suo volto peggiore tra grandine e gelo fuori stagione. Le discese alpine affrontate con asfalto bagnato o temperature vicine allo zero trasformeranno ogni picchiata in una roulette russa tattica.

Maggio ha già mostrato il suo volto peggiore tra grandine e gelo fuori stagione. Le discese alpine affrontate con asfalto bagnato o temperature vicine allo zero trasformeranno ogni picchiata in una roulette russa tattica. Il controllo della corsa: Con la UAE e la Visma destinate a marcarsi a uomo, lo spazio per le fughe da lontano sarà strettissimo, costringendo il gruppo a medie orarie elevatissime fin dal mattino.

Il Giro d’Italia entra nella sua fase caldissima. Le montagne sono lì a guardare, pronte a emettere i loro verdetti inappellabili.