Musetti salta il Roland Garros, conseguenze pesantissime: è fuori - Sportface.it

Musetti salta il Roland Garros, conseguenze pesantissime: è fuori

Lorenzo Musetti si è fermato di nuovo, questa volta a causa di una lesione al retto femorale che lo costringerà a saltare il Roland Garros e l’ATP 500 di Amburgo. Dopo la sconfitta agli Internazionali d’Italia, dove non ha potuto difendere la semifinale del 2025, il 24enne di Carrara affronta un nuovo colpo: la classifica ATP subirà un crollo pesante e il suo ritorno tra i protagonisti appare rimandato.

La caduta in classifica

Secondo quanto riportato da tennisworlditalia.com, Musetti perderà circa 800 punti derivanti dalla semifinale difesa l’anno scorso a Parigi, scivolando a quota 2315 punti. Le conseguenze potrebbero spingerlo fuori dalla top 20, almeno temporaneamente, lasciando spazio ai connazionali Flavio Cobolli e Luciano Darderi, pronti a scalare posizioni.

La gestione di punti e ranking diventa quindi più complessa: non basta recuperare fisicamente, bisogna anche resettare la competitività sul circuito, in un calendario che non aspetta e dove ogni assenza si paga.

L’infortunio e il calendario complicato

Il problema al retto femorale si aggiunge a un periodo già complicato per Musetti, che da quando ha raggiunto la quinta posizione mondiale ha dovuto fare i conti con diverse difficoltà fisiche.

I medici e lo staff tecnico hanno deciso di fermarlo per alcune settimane, privilegiando un recupero completo rispetto a presenze forzate sui campi.

L’erba di Wimbledon rimane il prossimo obiettivo concreto, ma il percorso verso la forma ideale potrebbe richiedere tempo, soprattutto considerando che la superficie non è la sua preferita, anche se in passato ha conquistato risultati di prestigio come la semifinale del 2024.